節日寵愛母親 平時更該珍惜

母親節到了，許多商品廣告都針對如何寵愛母親來做宣傳。然而，卻有愈來愈多女性選擇不踏入婚姻不當母親。

根據媒體報導，二○二二年內政部調查顯示，十五至五十歲的適婚女性未婚率已達五十一％。顯示現代男女已不再把結婚當作人生首要考量。

前幾天我去辦事，請老公在鬆餅店等我，他聽到旁邊四位女生在討論偶像劇「不夠善良的我們」的劇情，討論結婚到底有什麼好？活潑的老公竟跑去跟她們說，結婚好不好，妳們應該問我！她們反問他結婚有什麼好？他回答，結婚會有不同的體驗，馬上被四個女生反駁，一個人只要願意嘗試也可以有不同體驗，他就無力反駁了！

其實結婚對男女會有不同程度的影響，尤其是有小孩後，當母親需要付出更多的時間與心力，甚至犧牲專業表現（以我來說就是減少寫論文的時間）來照顧與教養小孩，這種蠟燭兩頭燒的狀況是相當辛苦的。

但結婚也不是全然不好。少子化已很嚴重。兩性結婚一起養育下一代是件很美好的事情。

帶孩子雖然很累，但孩子給你的甜蜜回饋是無法用富裕的物質生活取代的。

最近成大圖書館有一個性別主流特展，有本書叫《大年初一回娘家》，讓我心有戚戚焉。現在大家孩子生得少，有的家庭只有生女兒，要是過年或是母親節只能回婆家，那娘家的媽媽不就很孤單？現代人不能被舊觀念綁架，夫妻兩人討論，或可找出兩全其美的辦法。

明天就是母親節了！不論你要送紅包送禮物或是帶媽媽吃大餐都很好，但重點是要記得平時請好好關心從前呵護你的母親，她正一天一天衰老，未來她也需要你的照顧。