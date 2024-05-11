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回應世代需要 讓診間對高齡友善

聯合報／ 周傳久／醫院顧問（高雄市）

高齡友善逐漸受到重視，政府最近展開大規模醫院與衛生所高齡友善會議，議題包含無障礙把手、遠視眼鏡等等，其實高齡友善思維隨時空改變和深化，從高齡者及看護眼光看世界，可以有更完整人性的系統、態度與技能。也能節約經費，降低衝突與暴力，醫療人員亦可降低壓力，快樂一點，因為感受了解人，才能掌控局面幫助人。

到底醫院、衛生所的高齡友善該想到什麼？希望能少點「帶回研究、全力配合」，可以更慎重發展。不是因為有什麼大商機才有誘因，至少能多為人著想。這麼多官員學者專家喜歡去日本考察，日本的核心就是多為人著想，覺得這樣才是正常。歐洲也直接用以人為本的觀念對全體員工和新人訓練來訴求傳承，另外還加上科技倫理。

以近年北歐為例，包含系統性由下而上、平等開放透明的討論，各機構核心價值與高齡友善整合各單位專業職責，甚至加入個別創意，所以不斷地有溫馨務實之舉。

例如，如何和難與一般人溝通的人互動，重視其發言權，所以有另類溝通能力養成，以促成最大化共同參與決策。又如，如何判斷不能正常表達的人的痛，甚至失智者特有的感染風險；另外還有全失智友善醫院、如何同理而避免誤會性騷擾、如何使人不會迷路、在太平間如何考慮老人感受、如何適切的陪伴同在而不成為老人的災難、如何減少羞辱怪罪方式的言語等。有的國家甚至想到如何在老人住院後協助處理家裡收信等。還有對來當志工的老人，要怎麼支持他們？

這樣看來，我們還真的需要完整的思考與布局，因應各地經驗與需求而有不同的優先順序，和該做什麼、如何做、為什麼等步驟擬定。

可喜的是已有人開始教老人用智慧科技過濾及時病情，避免老老照顧緊張害怕。也開始收集現有各醫院的優點以集思廣益，減少時空錯亂的病房社會心理環境。筆者則開創全失智友善系統創新，這個在國外已逐漸普及的發想。

有老人用台語說，「到老您就知道」！願我們以專業溫暖、跟上時代的心，一同回應這個世代的需要，而走出形式亮點服務，玩真的！

失智 日本 衛生所

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