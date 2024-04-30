廢死倒數 大法官的獨裁

憲法法庭在日前舉行廢死辯論，明眼人知道這是玩假的。大法官會議曾經三度解釋死刑不違憲，如今第四度由憲法法庭接手，可能重彈老調？

大法官們絕大多數都支持廢死，與我同名的那位過去就跟廢死聯盟如膠似漆。台灣法學會（顧立雄時任理事長）十餘年前曾舉行廢死辯論，在下應邀參加。我是當時唯一公開支持死刑、也寫過最多挺死文章的人，他們非找我去陪襯不可。黃律師也出席，會上一以貫之支持廢死。立場如此鮮明，當大法官的他這次其實應該迴避。問題是按這標準，還有誰有資格參與表決？

這次辯論前一周，法務部罕見地公開呼籲大法官們切勿違背民意廢除死刑。現任部長快下台了，僅僅批准兩次執行令，管這麼多幹嘛？辯論時再表態就夠了。背後壓力應該來自賴清德，怕廢死判決讓原本四成挺賴的民意更形脆弱，但是大法官們會聽進去嗎？他們已經吃了秤砣鐵了心，許宗力等即將卸任者更計畫把廢死當告別高潮戲。這些天來，法官自殺案讓許灰頭土臉，但是廢死號特快車已經開出了，他即使想停，其他人也不會理。

法學不是自然科學，主觀性很強，要廢死、挺死都找得出理由。市場賣菜老太太編理由能耐不及大法官，但判斷是非對錯能力卻更強，因為沒有政治、利益盤算。七名大法官說廢就廢，這是獨裁！

廢死為什麼不能交付公投呢？台灣有美、德等國都沒有的全國性公投，大法官們卻一再剝奪人民權利。（第七四八號解釋允許同婚是另一例：連古巴這種極權國家都以公投讓同婚合法。）讓民選立委表決不行嗎？民進黨掌控過半席次長達八年，為什麼不修刑法廢死刑？密特朗競選總統時表明反對死刑，過半法國人投他，廢死也師出有名。蔡英文從不表態，她任命的大法官卻要霸王硬上弓，這不是強姦民意嗎？

大法官們會肆無忌憚，國民黨不爭氣也是主因。馬總統時代，立委吳育昇還敢指控自己的法務部長王清峰怠忽職守；蔡英文任內八年，法務部執行死刑與法院判決死刑定讞案件幾乎掛零。法務部現在承認四七六件殺人案件只有一件判死。國民黨不聞不問，甚至不會拿廢死當選戰議題。若非立委王鴻薇最近登高一呼，恐怕全黨還渾渾噩噩。

憲法法庭判決即將出爐，國民黨應該學學川普，別等那時再狗吠火車。自從羅訴韋德案判決以來，美國社會就為墮胎而分裂。川普在二○一六年競選時對保守選民承諾：只要當選，就任命反墮胎者當大法官；他任命了三人，讓保守派有了六人多數，於是推翻行諸半世紀的羅訴韋德案判決。如果拜登連任，他也會任命支持墮胎的大法官重新合法化。

廢死判決只是一局下半（先前三號死刑合憲解釋是一局上半），國民黨可以承諾：我們執政，就任命支持死刑的大法官！別忘了，我們的釋憲制度就是抄美國的，學學人家怎麼玩政治。再者，國民黨也可以推動公投法修正，讓即使已經憲法法庭宣告為違憲的議題，也能成為公投對象。大法官們當然會扼殺這樣的公投法，但民氣可用，民意會更挺國民黨。

廢死判決會是賴清德與民進黨難以扛負的十字架，國民黨看到了嗎？