實質廢死是司法的自我閹割

無論憲法法庭對死刑合憲與否作出什麼決定，台灣早已「實質廢死」。最高法院近年只有一件案件死刑定讞，除此幾乎沒有「情節屬最嚴厲程度」的重大刑案；偶爾出現嚴重的犯行，加害人事後也都「幡然悔悟、可以教化」。同時參照呼籲廢死的相關主張，死刑是國家暴力，而且之所以會出現犯罪，是社會安全網沒有把犯罪加害人接住，你我都有責任，不能只苛責加害人，科處加害者死刑，並沒有從源頭解決問題。如果加害人有意願和解，被害人家屬就應該考量修復式司法精神，共同積極參與解決犯罪造成的問題，修復犯罪造成的傷害。

法院就判處死刑的標準，首先必須是「情節最重大」之罪，但是目前絕大多數的判決，是限縮犯行凶殘的認定。舉例而言，某甲持菜刀抵住尊親屬，其後砍殺到場的員警頸部，並引爆瓦斯，員警不幸殉職，另外有八人受傷。經最高法院發回，高等法院認定某甲「原係意圖自戕，因見員警突然攻堅，方才持菜刀砍殺被害人及引爆瓦斯，企圖使其他警察與住戶同歸於盡，察其情狀尚非窮凶惡極」，改判為無期徒刑。

又例如某乙長期施用安非他命，已有兩次放火犯行。因與友人有所怨隙，以預先購買之汽油放火燒燬友人隔間出租套房，造成九人死亡。結果最高法院發回後，高等法院認定某乙殺人是「基於間接故意，而非程度上更為蓄意、嚴重之直接故意」，並非情節最重大之罪，不應判處死刑。

再例如某丙因對被害人提出傷害告訴，經法院判決該被害人無罪後，某丙在某日子夜三時至該被害人住宅騎樓縱火燒機車，火勢延燒住宅造成六人死亡。而這次最高法院認為某丙燒燬機車是直接故意，但是燒燬住宅以及殺人只是間接故意，將死刑改判為無期徒刑。

此外，甚至有出現判決認定被告開槍殺害員警致死，目的並非殺人，而是為了避免逮捕，處於被追捕的環境而「一時緊張」。

但是最高法院也承認量刑必須符合比例原則，不可「違反國民法律感情」。刑罰本就存有應報刑的想法，對犯罪不處以對應的刑罰，請問還有正義可言嗎？以菜刀砍殺員警致死，竟然還不是「窮凶惡極」；開槍殺害員警竟然是「一時緊張」；在人口稠密之住宅區，於凌晨三時放火燒騎樓內機車，延燒到住宅，讓人不及逃生而死，卻只是「間接故意」，所以上述犯行都罪不致死。如果法院的見解成立，那麼罪無可逭、萬惡不赦等類的成語，只能存在於課本，現實生活根本不會發生。試問，法院的判決到底有沒有一絲貼近國民的法律感情？

當掌握話語權的法院，將廢死視為進步的價值，超過八成民眾發出的反廢死民意，就只是叨言絮語，毫無作用。縱使大法官對死刑作出合憲的解釋，但法院實質不作出死刑判決，受害者家屬及仍然認為犯罪必有果報的普羅大眾，又能如何？我的結論是，不要認為司法一定會實現正義，要轉換心境，這是共業，這樣心裡才會好過一點。