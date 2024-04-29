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陸開放示好 台灣消極無策

聯合報／ 鄭紹成／中國文化大學國貿系副教授（台北市）

準總統賴清德五月上任，新政府人事布局堪稱底定，主掌大陸事務的陸委會由邱垂正擔綱，白手套海基會由鄭文燦主事，媒體認為這是賴政府對陸放軟的人事布局。惟兩岸關係是否真能如鄭所說「春暖花開比較重要」，關鍵實為賴的幕後核心基調調整。

兩岸關係發展，「民先官後」或說「國民黨先、民進黨後」將為常態。賴若無法徹底摒除台灣一隅南島民族說法，對陸步調繼續裹足不前；掌握立法院多數民意基礎的國民黨，勢必會積極走在執政黨之前訪陸交流。就如同馬習二會傅崐萁率立委團赴北京，若陸方持續對台灣民間維持安排企業參訪行程、大陸高層接見，並有後續惠台和開放政策，兩岸關係發展將使賴淪於一路挨打的局面一籌莫展，喪失台灣絕大多數「經濟利益優先」的民心。

大陸對台政策從上至下如臂使指，一以貫之。馬習二會時，習明確指出「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」、「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。半個月後，國台辦發言人朱鳳蓮接續表示「將採取積極措施推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作」。從陸方最高層到對台單位的發言，已可預期實際開放就在近期。

傅崐萁此行係由中共政治局常委、全國政協主席王滬寧接待。王是中共政治局常委中少見的學者出身者，尤其他的文膽身分，是三代中共總書記（江澤民、胡錦濤、習近平）主要理論撰稿人。從一九九五年調入中共中央政策研究室後的近卅年政治歷練，加上學者的好記性，王不看稿能夠明確說出習會見馬時的四點聲明「堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興」；不筆記而能記住傅崐萁參訪團的卅三項口頭建議，可見王的政治歷練與學者特質。

傅崐萁一行最關切「開放陸客赴台旅遊」，現台灣仍以陸方未展現善意，不解除六月後的台團赴陸禁令。但大陸文旅部廿八日「部分開放」的宣示已經表示實際善意，「開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊」；此項部分開放也符合去年底陸方將福建設為「兩岸融合發展示範區」之政策方向。大陸對台政策積極，步步進逼，環環相扣，台灣相關部門絕不能再以鴕鳥心態漠視。

古語有云：精誠所至，金石為開。兩岸從二○○一年小三通到大三通走了八年之久。在對岸習近平拍板、王滬寧主導，國台辦與基層單位積極對台融合下，台灣唯有制敵機先、先著一鞭，才能主導情勢發展。賴欲有效接招，不能延宕至五二○就職後了。

中共 傅崐萁 馬習二會

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