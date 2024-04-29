炎黃是傳說 蔡賴幹嘛拜媽祖

最近，馬前總統訪陸一席兩岸同屬「中華民族」、都是「炎黃子孫」的話，意外引起波瀾，被陸委會斥為只是「古代傳說」與不必要的「陷阱」。不過，陸委會這樣的批評根本搞錯了重點。

炎帝、黃帝當然是個古代傳說，幾千年前的遠古時代，本來就很難留下扎實確鑿的完整事證；既然是古代的傳說，本來就多少帶著神秘與宗教色彩，怎麼能用科學實證來要求？

只是，古代傳說又如何？媽祖羽化成仙、顯靈救難也是古代傳說，南鯤鯓五府千歲代天巡狩更是古代傳說，賴清德、蔡英文幹嘛還一直去參香、遶境，一再往「陷阱」裡跳？

從這些民間信仰活動更不難看出，兩岸人民間的歷史、血緣、文化聯繫，根本就不用上溯三皇五帝，也不證自明。四百年來漢人來台開墾，就是鐵一樣的事實，不然謝長廷當年回閩祭祖落淚，是在哭哪樁？

面對這些「難堪」的事實，無怪乎許多激進的獨派人士，會無所不用其極去「發明」各種說法來論證兩岸不是同一民族，例如混入平埔族血緣、屬南島語系等等，不及備載。就不講來台四百年連一句原住民語都不會，卻還敢與原住民攀親帶故的臉皮究竟有多厚了！即使從明天開始台灣不只滅香封爐，還變成英語國家，把一切屬於中國的文化全部清除，也無濟於事。就算兩岸不同屬中華民族，台獨一樣「做不到就是做不到」。

說到底，民族相不相同跟是不是同一國，本來就沒有絕對關聯，就算民族不同仍同屬一國的例子比比皆是，反之亦然。如今一中「各表」就已體現了政治分歧，真的不必為了政治再去扭曲文化。

其實，就連賴清德都曾講出反共不反中、親中愛台、兩岸要當朋友。既然要當朋友，就算不是親兄弟，都要設法稱兄道弟了；馬前總統說兩岸同屬「中華民族」、都是「炎黃子孫」，又有什麼不對呢？

在賴清德即將就任的當下，陸委會這回對馬前總統開嗆，究竟是揣摩上意，還是幫賴清德吃了「誠實豆沙包」，說出了反共更反中、仇中才愛台的真心話呢？