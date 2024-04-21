解讀解放軍組改戰略意涵

四月十九日解放軍撤銷戰略支援部隊，重新成立中國人民解放軍信息支援部隊，有觀察認為這只是「同批人馬、換個招牌」，但若從解放軍軍改的角度與美軍的體系做出比較，就可了解此次解放軍組織調整的意義。

戰略支援部隊成立於二○一五年底，是解放軍軍改中新設立的軍種，與陸海空火箭軍都為正戰區級上將，而負責後勤運作的聯勤保障部隊則是副戰區級別。在新公布的組織架構中，解放軍最新軍兵種格局為：陸海空火箭軍依然為正戰區級別，而戰略支援部隊將其過去轄下正軍級專門負責太空航天事務的航天系統部改組為軍事航天部隊；專司網路作戰的網路系統部改組為網路空間部隊；原先負責C4ISR的電子電磁系統部則改組為信息支援部隊。如上述組織與聯勤保障部隊同等級，則代表先正戰區級的戰略支援部隊被解編成為三個副戰區級別的兵種單位。有可能是以副戰區級別的中將或上將來擔任部隊司令員。

改組可能與過去戰略支援部隊業務包含太廣反而不利於作戰有關。戰略支援部隊除負責資通電外，航天、網路作戰、電子電磁對抗都在其任務中，讓各正軍級單位彼此爭取資源，出任部隊司令員的專長也可能無法涵蓋上述業務。特別是這些任務並沒有隨著軍改而統一在戰略支援部隊的指揮，反而依然散見在各軍種與軍委直屬單位中。如太空相關事務裡，後端的系統管理在戰略支援部隊的航天系統部，但是裝備發展部、甚至是火箭軍與空軍都有部分與航天事務有關，如此疊床架屋的組織自然無法有效發揮。相較美軍直接成立太空軍來統籌所有太空作戰發展事務，高下立判。這也是近期習近平提出新質戰鬥力後，或許對於部隊組織會更加實事求是，新成立的軍事航天部隊可能就參考美國太空軍的角色、網路空間部隊便可能類似美軍的網路司令部。

從二○一五年底成立戰略支援部隊起，外界都對這支年輕的部隊有許多的好奇，卻沒想到在十年內，便再度重組。如同二○一五年底的軍改後，解放軍需要透過不斷地的演訓與操演，才能重新磨合新的組織架構。在今年重新改組新體制後的解放軍是否能快速上手？依然是問號。而在經過高階人事大洗牌與組織改造後的解放軍，需要多久的時間形成戰力？是否又會在新組織的運作中產生新問題？這都是未來從事解放軍研究者與相關單位的新功課。