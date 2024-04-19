回歸法律本位 做該做的事

憲法法庭廿三日將辯論死刑存廢，不過，在新舊任總統將交接、又有八成六民眾贊成死刑情況下召開辯論，是否有替「人權總統」黃袍加身意味？

蔡英文總統雖沒明講廢死，但把「廢死」當目標卻眾所皆知。「上有所好，下必從焉」，應有不少大法官樂得配合。只是如此一來，被害人的人權呢？家屬期盼的公道正義呢？法院不能判死或不執行死刑，讓人懷疑法律是在保護壞人而非好人。

殺人犯為罪行付出生命代價，是為維護法律的尊嚴、伸張公理正義，更為了明確是非善惡觀念，讓社會大眾有所遵循。今天台灣司法最荒謬之處，是法官幫殺人犯找「減輕其刑」的理由，更有人權團體熱心奔走幫死刑犯翻案，無視殺人犯罪的事實，更罔顧被害人家屬的悲傷處境。

主張廢死者認為法官不是神，不可恣意剝奪殺人者生命，但要反問，殺人者又憑什麼剝奪他人生命？難道被害人該死或倒楣？

一九九五年震驚全球的東京地鐵沙林毒氣事件，造成十三人死亡逾六千人輕重傷。涉案首謀奧姆真理教教主麻原彰晃及黨羽共十三人在二○一八年七月間執行死刑。司法當局堅持法律是在保護善良之人，免於威脅恐懼及不法侵害，執行死刑是要讓殺人犯承擔應負的刑責。

憲法法庭辯論死刑存廢議題，勢必有更多的人權理論、國際法律見解爭辯，然除了「盍各言爾志」外，並無助是非正義公理的釐清。所以，還是回歸法律本位，做法律該做的事吧！