防汛從鄉鎮市區公所做起

眾所皆知，台灣實施幾十年「防汛期」，自每年五月一日至十一月卅日止。

但因應全球氣候快速變化，如野火肆虐、冰山融化、海平面上升，以及夏天屢創高溫、冬天溫度極降，或有些國家已不分春夏秋冬，每天全球因天氣驟變帶來的天災新聞，超乎想像且匪夷所思。雖有全球各國簽署約定書，或各國制定各式防災計畫，但效果有限，似乎已陷入苦無對策的泥淖中。

昨天突來「國家警報級」暴雨，見市區多處積水，或許可歸咎於極端氣候導致政府或人民無法因應，但捫心自問，是否真是天災造成？或是人類貪婪、過度開發、科技帶來汙染與廢棄物，加上各國政府無確實執行與監督，才造成縱有良好計畫與口號，也無法有效防衛大自然反撲。

地方市區積水、山區洪流等，有沒有可能是山坡地過度或違法開發？各級政府是否有充足人力，分區分期確實稽查，或應用新科技輔助協助監督管理？市區內的溝渠是否能動員各區公所、里鄰長在防汛期前確實做好疏浚、清淤等防洪工作？社區、機關學校、企業工廠、店家等，是否也能有防災意識及配合度？

各級縣市政府擬定再多防災或防汛計畫，或建置再多防災設備，若沒地方鄉鎮市區公所、鄰里，甚至企業或民眾配合，防災效果也會大打折扣。建議由最小行政單位鄉鎮市區公所做起，由縣市政府上級單位將防災成效作為考核、升遷，甚至預算及人員撥補之評量基準。事在人為，深信多一分防範，就會少一分生命財產損失。