懷柔換市場 德總理智舉

德國總理蕭茲訪中國大陸，打從一開始就採取不正面對抗的懷柔方式。儘管法國耳提面命，或是歐盟四道反補貼的緊箍咒罩頂，德國政府卻未明確表態支持西方的模式。

蕭茲有別於西方處於反中的熱度，採取所謂的「鄰里關係」，遇到高壯的鄰居，更需要隨時跟他問候，確保永遠不會被他傷害。蕭茲在上海同濟大學與學生談話，正是他不隨西方起舞，有辦法影響北京並獲得市場的精髓所在，值得我們參考。不過蕭茲友陸之舉，仍伴隨著「安全」、「公平競爭」的但書。

蕭茲言談中所提到的傾銷、生產過剩、智慧財產權侵害等問題，正是歐盟考慮亮劍的癥結點。蕭茲對中國製汽車在歐洲享有開放且公平的市場表達支持，也預見不久的將來，陸製車會落腳在德國和歐洲，但前提是「公平競爭以對」。

此外，外界將蕭茲為親中市場派，然則在「經濟安全」的範疇，他可不馬虎。蕭茲當選總理後，巧妙利用政治聯盟中對陸不友善的綠黨；綠黨扮黑臉、他扮白臉，一唱一和採取強硬的對華態度。除大幅減少國家對德國在華投資的擔保，另加大出口管制力度，並成功阻止了中國收購幾筆知名的德國公司。遑論蕭茲抵陸前，隨即傳出德國軍艦八月將會在日本停留，繼續插旗印太。

值得一提的是，蕭茲在上海同濟大學時還說：小國不應生活在對大國的恐懼下，各國邊界不應藉由武力改變；反之，小國應該常去跟大國問候，避免來自大國的傷害。無需細細咀嚼該段話，即能推斷是對此刻的俄烏戰爭和不穩定的台海意有所指。蕭茲利用學術演講場合道出他心中所願，以淺顯易懂而不直接的方式宣達他的想法。

此次訪陸，德國以較長遠的眼光嘗試找出跟北京合作的模式。有別於西方咄咄逼人，其釋出懷柔手段為該國企業爭取更多的市場；「兩天經濟及一天政治」的處理態度，可為德國和歐盟拉近與北京的距離，避免俄陸更加靠近，並獲取在中國大陸的最大利益。