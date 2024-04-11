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政治惡鬥 難吸引民間菁英入閣

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學前校長（台北市）

賴清德的內閣初步成形，原本希望賴能延攬民間人士入閣，不是只從政治圈中找人，但看來大家是要失望了。在民主政治下，為什麼民間人士不願意去擔任部會首長呢？

在一個健康的民主體系中，政府與民間之間應該有明確的界限和相互制衡。政府代表公共利益，民間則代表個人或特定團體的利益。當這兩者過於緊密交纏，容易導致利益交換、腐敗等問題，因此部分民間菁英對於直接入閣持觀望態度。

政治運作往往需要長期的歷練。相比之下，民間人士通常缺乏政治經驗，很難在短時間內適應政府運作的規則和慣例。加上政治環境瞬息萬變，隨時面臨各方利益的博弈，過於宏大的抱負很容易遭到打擊，這可能使一些有理想的人士卻步於政壇。

現行的政治文化也很難吸引民間菁英。長期以來，台灣政治圈瀰漫著藍綠對立、權力鬥爭等陰暗面，這可能會讓部分優秀人才望而卻步。同時政客常以個人或黨派利益凌駕於國家利益之上，這種行為不僅有悖於公義，也讓人對政治失去信心。

更明顯的是政治生態長期欠缺良性互動，藍綠各據一方，相互對抗，無法形成建設性的政策辯論。即便偶有突破，也常遭另一方強力阻撓，不僅拖累施政效率，也難以吸引優秀人才。

部分民間人士對於政治本身也存有懷疑和不信任的態度，他們擔心一旦入閣，很可能會迷失方向，背離自己的價值信念，擔心自己會被捲入無謂的黨派鬥爭，淪為政客的棋子。

在當前政治環境下，網軍造謠抹黑、挖掘隱私，已成為普遍的手段。這種無孔不入的攻擊，不僅影響其家人，也會給個人心理和生活帶來諸多困擾。許多民間人士擔心一旦入閣，自己和家人將面臨各種無端指責和非理性攻訐。這種不當手段嚴重損害了政治生態，助長了互相攻訐、造謠生事的文化，助長了民眾對政治的不信任感。這對於廣納賢才、推動改革，無疑是一大阻礙。

要解決這一困境，必須摒棄狹隘的黨派利益，以更寬廣的國家大局觀來重塑政治文化。同時也要提升施政透明度，讓民間力量得以參與決策。只有這樣，才能逐步塑造更加開放、包容的政治環境，吸引更多優秀人才加入。

家人 菁英

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