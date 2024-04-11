圍師必闕 引導兩岸往避戰發展

前總統馬英九昨天與習近平在北京舉行「馬習二會」。習近平強調「制度的不同不能改變兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外國的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大事」。馬英九說：「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。…兩岸中國人絕對有足夠的智慧，和平處理兩岸爭端，避免走上戰爭。」馬習二會重新確定兩岸之間的民族情感，並期望攜手共創中華民族的復興，這是俄烏、以巴之間沒有的特殊情懷，盼望兩岸之間日益升高的戰爭危機可以減輕。

海基會董事長李大維上月表示：「兩岸事實上已超過台灣地區與大陸地區的雙臂關係，牽涉到整個世界，尤其是主要民主國家的議題。去年七大工業國集團領袖會議共同聲明重申台海和平穩定的重要性，台海問題牽涉到世界經濟的前景，世界航運、空運安全以及整個工業產業鏈的完整。」台灣地緣與經濟地位重要，而民進黨執政，促使台灣日益國際化，使得台灣成為列強爭奪的角色。

美國在台協會主席羅森柏格一日會見蔡英文總統與總統當選人賴清德時表示：「維持台海和平穩定對於全球安全及繁榮至關重要，台美關係穩定攸關台美共同利益，希望賴清德之後持續努力，維持區域與兩岸的現狀」。

羅森柏格指導台灣領導人的語態如太上皇，令人不悅，卻顯示出美國認為兩岸已進入「戰爭前」的狀態。美國雖然備戰，實際並不希望兩岸發生戰事，以免在俄烏、以巴之外另闢第三戰場。

二○二二年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共展開環台軍演。近日媒體報導，美國「二○二三年財政年度國防授權法」實施後，今年起美軍顧問長駐金門、澎湖駐訓，美軍駐台特戰合作組常駐桃園龍潭特戰指揮部營區，綠扁帽部隊派出三人小組進駐我陸軍兩棲營與高空特勤中隊協訓。目前尚屬協訓性質，然距中共所謂「外國勢力介入台灣」的紅線只有半步之遙。

由此，美國在戰略上使出兩手政策，一方面說台海和平穩定至為重要，一方面以行動刺激中共產生強烈反應。蔡英文與賴清德不能說不，使台灣陷入我為魚肉、人為刀俎的處境。兩岸若有戰事，由美國支持以烏的作法，戰爭短時間不易內結束；戰後不論勝負，兩岸慘狀只有利於萬里之外的美國。

《孫子．軍爭》說：「圍師必闕，此用兵之法也。」《司馬法》說「圍其三面，闕其一面，所以示生路也。」對於因美中相爭而圍困中的台灣，中共應以中華民族的立場，勿受挑釁而激怒，以「圍師必闕」原則，冷靜引導兩岸關係往有利方向發展，化解台海危機。對於美國圍堵中國，民進黨政府亦需避免挾外力威迫而引發對岸興兵，造成台灣生民塗炭。即將上任的賴清德政府，應在美國強勢挾持下保持自身主動性，以「圍師必闕」原則，引導兩岸關係往避戰與安全方向發展，開啟兩岸交流合作的契機。

馬英九風塵僕僕趕赴大陸，一方面由祭黃陵以告知中國百姓，兩岸皆屬炎黃子孫；另一方面寄望北京，莫要由於兩岸缺乏正常溝通管道而誤判形勢，在兵凶戰危之際切勿衝動。民進黨與獨派人士不應冷嘲熱諷；台灣面臨大禍，藍綠不應猶在競逐各自的權力與利益。