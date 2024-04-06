數位言論自由／保護消費者 數位平台有責任

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四月七日「言論自由日」前夕，經過四年的追尋，數位言論自由的保障終於出現曙光。立法委員林國成在「數位言論自由論壇」建請下，將邀請跨黨委員於五二○前後召開「數位言論自由立法院公聽會」，發展數位時代新制度，作為對賴清德政府的獻禮。

期待經由立法程序解決以下問題：一、數位平台對內容的處罰與連坐處罰，是否違憲？二、數位商業模式時代，如何保護數位言論消費者？三、數位言論自由與國安問題如何平衡？四、問題與解決─法律面：釋憲？修法？新立法？技術規約面─假訊息處理、網軍辨識…等。

二○二○年「數位言論自由論壇」與時為政務委員、管理數位產業的唐鳳舉辦了一場對談，在會中獲得三項共識：

一、「言論自由、資訊流通、自律優先、平台安全」應四項並重，必要時，其優先順序應如上；二、「臉書（包括其他平台）有演算法不透明」的事實，亦即排序、曝光、外力介入與處罰不透明；三、對於臉書與各查核機構認為有疑義的貼文，可以「#標籤」提示，由使用者決定如何處置。而非由不具司法權力的機構處罰。

臉書與各數位平台是否能夠超越憲法而對言論處罰？甚至恢復封建時代的「連坐處罰」？十分可疑！經過兩年的溝通，毫無進展。去年數位部成立，此案卻轉到NCC，仍未具體處理。

數位平台拒絕溝通的最大理由是：「數位平台免費，不喜歡就不要用」，進而導出「數位消費者」的議題。

有人忽略了「數位虛擬時代的商業模式」，數位平台並非免費，因為使用者付出了「人頭與流量」以及吸引網友來互動的流量，這是數位平台主要廣告收入的來源，也是使用者付的虛擬費用。同理，作者花了知識、經驗、時間所寫的貼文也是費用，如果原因不明消失，也等於付費而沒有到貨。

過去曾發生假酒事件，社會上也出現「不去那家買，就好啦！」的聲音。當時《聯合報》的總編輯張作錦與時任記者的筆者，認為消費品面對的不是特定個人，而是全體人民，消費品所具有的潛在問題，不能因為有些消費者不知情，就可以不透明。《聯合報》以三版頭條、連續報導了當時大家不熟悉的「消費者保護」觀念，募到了十萬元，交付給李伸一，成為「消費者文教基金會」的育成基金，再由基金會促成了《消費者保護法》。

在數位商業模式時代，各平台不論是否使用其產品，仍然必須遵守「消費者保護」的透明責任，而此觀念也出現在歐盟去年與今年實施的《數位市場法》與《數位服務法》之中。盼數位言論自由，成為台灣不分黨派、凝聚「全彩共識」的議題。