推動防災 企業應做更多

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中央氣象署指出，以地震周期來看，平均每卅年台灣就會發生一次規模七以上的大震，等於每個台灣人一生平均會經歷兩次災害型大地震，近期我們就遇到了九二一後的再次強震。

因此，對民眾來說，與地震相關的議題與防災意識顯得更為重要。民國八十九年公布的災害防救法，明定為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府應依權責實施災害防救教育，也因此近年地震發生時，不少人能做出及時判斷，減少人身與財物損失。不過，仍有民眾遭遇不幸，所以仍應更廣泛推廣教育，包含地震當下更好的即時應變行動，或避免進入危險區域的危機意識。

在這些防災議題的推動上，企業可投入更多資源，也能對品牌正面形象有所幫助。國內企業在進行品牌行銷及ESG相關溝通時，極少是以地震相關議題進行，比較知名的像是鋼鐵品牌的廣告，強調地震與生命的延續，我自己也負責過品牌的地震議題溝通，著重在日常生活的防災意識。包含居家產業、大樓電梯機電、營造建築業甚至是家庭電器品牌，其實可投入更多的ESG資源。

對企業來說，ESG不一定只能和環保或是內部治理連結，重大社會議題或公共教育其實也很重要。有的企業會認為自己的產品與服務並未直接和地震防災有關，或是商業效益有限，但其實許多商品與服務，都跟地震防災有關。

筆者到日本旅遊時曾在不少零售通路上看見賣家提醒，像電視機的放置與地震可能造成的危害、或居家收納的方式和地震的影響，透過通路提醒建立消費者的防災意識。而在電視廣告與品牌微電影中，也不時可見與地震題材的結合，像是失去家人的傷痛醫治，或幽默提醒如何應對地震。

另外，有些零售業或服務業，因租用空間的需求及使用考量，而對一些建築設計有所更動，但近幾次地震都可發現，若未符合法規會造成嚴重後果。這時若從防災與ESG的角度來說，訴求品牌的營業空間一定要合規，並結合相關單位來驗證，即便地震也不會對其他住戶或使用者造成影響，也能提升消費者的認同度。

企業可以更多的從社會教育面向思考，不論是與地方政府合作更多的體驗式防災教育活動，還是從生活面結合產品設計，甚至是日常收納與居家安全的意識提升。在房屋交易的商業行為上，也將地震相關的資訊清楚說明，讓消費者能更理解地震發生的應對與風險。

還有，在許多新產品設計時，除考量環保或公益性外，若能提出所使用的材質或製造者，可更好的幫助災後重生的人民，或是將地震受損的材料再利用，都更能說服消費者。

九二一之後，政府參考歐盟的「第三系統就業與區域發展」的精神，以及不要讓災民及失業者失去信心，針對「以工代賑」提出「多元就業開發方案」。期望讓災民透過補助及計畫，能重新找到生存的勇氣和建立專長。

針對企業內部公關的角度，讓員工與合作夥伴能主動願意配合品牌ESG的推動，積極參與防災或災後協助，則需要建立內部品牌的認同感。透過內部暢通的溝通，以及清楚的企業公益政策推動，讓員工對這樣的做法產生認同。