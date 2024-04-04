聽新聞
test
0:00 / 0:00

地質資料庫建置刻不容緩

聯合報／ 許繼隆／應用地質技師、執業律師（台北市）

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮強震再度喚醒民眾對於台灣處於地震帶之危機意識，尤其多數人把過去的九二一震災與本次地震連接起來。面對地震發生，不僅在於精細的地震斷層調查，更重要的是地震產生的震波，往往嚴重衝擊斷層帶以外的各項交通設施與居住建物的安全，凡此均需仰賴基地地質調查及地質安全評估的工作，並作為國土開發的重點指引。

此次震央位在台灣東部外海洋底，但強震造成花蓮港有土壤液化常見的噴砂現象發生；此外，台北捷運環狀線軌道錯位變形、幾處房屋與大樓倒塌、多處山區有落石地滑、蘇花公路隧道出口路基塌陷以致交通中斷，此皆為地震震波影響。受地質條件不同而有不同的災害型態，比如說，砂質土壤與高地下水位，容易發生土壤液化的災害；地層節理發達者，易有落石地滑發生；順向坡則因坡腳出露而產生大規模滑移。

所以，災害發生的型態取決於地質條件，倘若可以控制砂質土壤下方的地下水位，則可防止土壤液化發生；對於節理發達的地層，事先以岩栓、岩錨固定，可防止路基崩落；順向坡則避免開挖道路而砍斷坡腳。以上種種，均可事前經地質調查得知，而採取各種不同防災的做法。

由此得知，經由平時地質調查所得的地質資料（包括地層位態、岩性以及地下水位）倘予以建置資料庫，可事前分析地震產生的災害型態，而做為防災的依據。此類似健保資料庫的建置，針對不同年齡、性別、飲食作息、有無菸癮藥癮與家族病史等等，進行綜整或交叉分析後，以預防疾病的發生。

因此地質法的中央主管機關經濟部，於去年政府組織改造後，將隸屬之中央地質調查所與礦務局整併為地質調查及礦業管理中心，政策首重於地質法第十七條之落實，將全國各項建設所獲取之地質資料加以彙整，俾建置全國各地土壤性質、地層岩性與地下水位等地質資料庫；藉由地理資訊系統進行大數據分析，除直接提供公路、捷運、鐵道選線與建築物選址之用，亦為國土規畫的堅實基礎。

然而，同屬行政院轄下，握有鉅額交通及建設預算的其他部會，對於地質資料之提供不如預期，縱按期程提供者，亦未詳加核實；尤其經濟部組改之後，受限於中央政府機關總員額法與中央行政機關組織基準法的規定，使整併後的地質調查業務，由過去中央地質調查所的五個組減為現在的三個組，人力資源實不足以應付當前的法定業務，捉襟見肘乃是必然。

再者，地質法的地方主管機關為直轄市政府與縣（市）政府，目前僅台北市政府工務局設有大地工程處，乃歷年來為經濟部推動地質法最有實績之地方專責機關；至於其餘五都或縣市政府，尚無專責主政局處。強幹弱枝下，延緩地質資料庫之建置，不利於震災預防與土地使用強度之分區規畫。

地震屬於天災，但若科學技術上可事先加以防免，政府卻毫無作為，無異使天災轉為人禍。地質法自民國一百年十二月施行迄今，政府參與諸多公共建設，且核准為數不少的土地開發案、核發難以勝數的建造執照，中央機關地質資料庫的建置依法應該相當齊備。若地質資料仍有不足或地方政府缺少專責單位，中央與地方機關應即刻大刀闊斧改善，則全民可以期待未來台灣再次發生地震時，其產生的災害必將是微不足道。

地下水 地震 花蓮強震

延伸閱讀

0403花蓮大地震／台灣25年來最強震撼全球 外媒關注災情和晶片供應鏈

花蓮大地震／白宮發聲了！美國喊持續關注台灣地震：做好協助準備

花蓮地震阻返鄉出遊路 國5車潮較同期少9%

中職／地震從睡夢中驚醒 悍將洋投布藍登：太瘋狂了

相關新聞

在AI革命中找到台灣定位

最近輝達創辦人黃仁勳在華人場合表示，他是一名優秀的「台灣大使」，因為了解台灣歷史及產業重要性，而台灣正處在新ＡＩ革命、工...

政府有心 全民才能避凶

花蓮縣政府南南東方廿五公里台灣東部海域，於三日上午發生芮氏規模七點二強震，為九二一大地震以來最大規模地震，民眾心有餘悸，...

天災難料 防災教育須加強

教育既是百年大計，也該強化「機會教育」，藉著這次令人心驚膽戰的○四○三大地震，教導國人與學生防災的正確觀念與技能，防災教...

生死攸關 警報忘了上緊發條

○四○三大地震震動了全國人民的心，當花蓮傳出災情時，大家的心都沉下來！希望受災地區的同胞都能夠平平安安！執政黨從蔡英文總...

地震共振 台北國土計畫應減壓

○四○三花蓮大地震，係自九二一集集大地震後廿五年台灣所遭遇最大地震，雖是震源屬極淺層地震，幸好震央在花蓮外海，震後九小時...

誰說一個人不能造成巨大改變？

最近大專籃球聯賽落幕，我有機會以政大校友身分到場觀賞了冠軍賽，充分感受到球賽的熱情和全場校友的凝聚力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。