餐飲業責任險必不可缺

近日發生於台北市信義區的寶林茶室食物中毒案，不僅造成二名民眾身亡，更引發社會大眾對餐飲業食品安全的高度關注。我們在探討相關當事人法律責任的同時，也應反思如何防範類似事件再次發生。

就本案而言，寶林茶室首當其衝面臨民事賠償與刑事責任。一旦經檢調單位查證屬實，餐廳恐將承擔鉅額賠償；畢竟食品中毒造成生命危險，賠償金通常會考量精神撫慰金等因素，而遠高於一般食品安全事故。

同時，餐廳負責人也可能觸犯食品安全衛生管理法相關刑責。該法第十五條第一項第三款規定，食品或食品添加物若有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得販賣，違者視情節嚴重程度而定。又依同法第四十九條，情節嚴重者可處七年以下有期徒刑，情節輕微者，可處五年以下有期徒刑。

檢視本案，除了對於餐廳負責人的處置之外，餐飲業也應檢討制度面。據報導，寶林茶室過去曾投保公共意外責任險，但不幸在事發時該保單已過期，這凸顯了餐飲經營者必須長期、持續投保足夠的責任險，以求最大保障顧客的重要性。

回顧此次事件，也不免令人質疑百貨公司在與寶林簽訂經營合約時，是否有對廠商的責任保險訂有明確的查核及監督規範？倘若確有疏失，無疑將為日後業主違約之處置帶來更多法律糾紛。就此而言，該公司有必要公開說明簽約及監督機制，接受社會大眾的檢視。畢竟，企業應秉持社會責任，率先在自身經營場域內落實嚴格的食品安全保障。

除了個案的真相查明與追究責任外，本次事件同樣應喚起政府機關對於食品業責任保險的重視。事實上，目前台灣在這方面的法制規範似仍嫌不足，未來是否要求所有食品、餐飲業者均須一律強制投保責任險？將是未來重要課題。

另一方面，此案也凸顯即使徒有法令，若稽查有漏洞，仍然無法有效保障人民食安。例如寶林的產品責任險和公共意外責任險確定都被註銷無效，但據悉衛生局稽查產品責任險時，業者卻稱還是有保險；有鑑於此，主管機關日後務須定期稽核其保單是否仍在有效期限內，畢竟食品安全事關民眾健康，絕不可心存僥倖。另一方面，主管機關也可透過其他方式，例如訂定投保率、保額標準等「軟性」規範，引導業者確實投保。畢竟責任險一旦發生效力，可為消費者權益撐起最後一道防線。

寶林食物中毒事件敲響警鐘，提醒各界應重視食品業責任險的重要性。期盼未來透過法制的完善，讓食安防護網更臻完備，守護民眾的餐桌安全。