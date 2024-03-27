科技．人文聯合講座／即興奧斯卡

首先和讀者們分享個秘密：每年收看完奧斯卡頒獎典禮，我都變得比較快樂些！類似的好心情也發生在金馬、金鐘、金曲獎舉行的當晚。眾星雲集固然令人興奮，但聆聽得獎感言，才是心情變好的主因。

其實所有的得獎感言，不外乎「感謝再感謝」。然而，它們總是那麼地百聽不厭。個人以為「真誠」和「感動」所化成的感謝，完美地詮釋了「真情流露」。得獎人的感言和眼淚，透過媒體的放送，讓我頓時覺得不少人還會掏心掏肺地互助，使得世界變得光明了些。就算那只是錯覺，至少我的快樂，是真真切切。

一如往常，兩周前的二○二四奧斯卡頒獎典禮，得獎人的致詞又再度感動了我。兩周過後，我還意猶未盡，經常觀賞精采片段重播，細細品嘗得獎者酸甜苦辣的人生，欣賞他們不可思議的奮鬥歷程。例如，我喜愛的「鋼鐵人」小勞勃道尼在三度入圍奧斯卡後，終於獲獎。雖然他這次不靠「鋼鐵人」取勝，卻活脫像個脫去盔甲的「鋼鐵人」，帥氣地上台領取最佳男配角獎。他用黑色幽默自嘲自己的荒誕青春，同時又用款款的深情投向其妻，感謝她的愛心，收容他這隻喪家犬。或許您可質疑他和其他獲獎的演員實在太會演了，連頒獎典禮都不放過。然而我毋寧相信他們選擇演活了自己，才能在台上如此地真情流露。如果我再多疑，恐怕只會消滅自己的快樂。

懷著上述的感動，我現學現賣，在奧斯卡次日的「新生專題」，與同學們分享感恩的可貴。為了避免落入說教的冷場，我在同學們觀賞頒獎精華後，索性請上學期獲得「書卷獎」的大一同學，上台發表得獎感言，好似一場「即興奧斯卡」。因為是即席演講，同學們剛開始稍顯緊張與靦腆，但很快地就能侃侃而談。在欲罷不能的掌聲中，我還把剛得校長獎的助教也請上台，加碼演出。最後我靈機一動，把自己還原成當年甫入學的大一新生，用小勞勃道尼的口吻發表曾得書卷獎的感言，好似用一首安可曲，來感謝台下的聽眾。我自認演得很不像，但因懷著感恩的心來回憶當年的不堪，共鳴超乎預想。因此，我深刻體會：只要不是出於虛情假意，感謝與讚美總能轉換心情；至少，讓悲傷或憤怒不再是唯一選項。

逾半世紀以來，學校教育常以「勝不驕」來貶抑成就感，或以「敗不餒」來壓制挫敗感，導致「勝也不是，敗也不容」之認知失衡，造成學習意願低落，教養問題層出不窮。如同溫馨、創意的頒獎典禮，若我們可營造一個容許師生大方分享成敗的學習環境，幸福感將會油然而生。當然，我也注意到入圍但未獲獎者的強顏歡笑。欣慰的是，當我看到他們手拉著身旁的親友時，臉上的表情變得不再那麼僵。這個肢體語言，也是百分百的感謝。最後我感謝這個專欄，讓我可分享教學點滴，使我的心情變好。

（作者為台大教授、出版中心主任）