閣揆要感受民眾被詐的痛苦

詐騙的問題已經成為民眾心中最大的痛，尤其在數位發展部成立之後，問題不僅沒有改善，似乎還更加的惡化。在這樣的背景下，國民黨的科技立委葛如鈞透過AI科技，在立法院質詢提到詐騙手法日新月異，民眾很難警覺，甚至這樣的手法也騙過了行政院長陳建仁。

陳建仁院長當然可以生氣，因為他在公開的場合中被騙了，內心一定不是滋味。但是我們看到站在一旁的還有唐鳳部長，也無法辨識影片的真偽，那就更讓我們擔心政府在防堵詐騙上，究竟能夠有多具體的作為了。

真心建議陳建仁院長，多用同理心來體會民眾被詐騙心情，檢視國內無所不在的詐騙行為。尤其陸續傳出詐騙犯潛逃，之前一個解除電子腳鐐的詐騙犯也潛逃，這看在被詐騙民眾的眼裡該作何感想呢？

我周遭有一個被詐騙的親人，是剛步入社會的年輕人，好不容易存了一筆錢卻無端被詐騙，最後雖然有抓到人，但是南北奔波五、六次之後卻選擇放棄求償，因為每次走出法院都有人會上前「關切」，即使最後彼此簽下還款切結書也是無疾而終，甚至連最後簽下的通訊與戶籍地址都找不到人，法院卻根據當初被害人所簽的切結書，讓加害人逍遙法外，到現在我們已經不抱任何的希望了。

希望陳建仁院長可以「化悲憤為力量」，深刻體會民眾的痛苦，因為這些詐騙者的勢力比我們大，背景也可能比我們想像的強。如果只是一味的要我們不接觸與多查證，但是對於上游的詐騙行為卻始終沒有做出任何的嚇阻或制裁，請問詐騙行為會減少嗎？如果像之前有媒體開玩笑地說，詐騙集團早有坐牢的心理準備，反正用兩年徒刑換千萬的退休金，怎麼樣都划算啊！這樣的結果對民眾公平嗎？

韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，院長如果只生氣，卻不從民眾角度看詐騙問題，恐怕會動搖國本！因為民眾對政府的信任不斷流逝。