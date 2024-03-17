NCC最需要民主大聯盟

立法院產生最新民意，成為台灣政治另一個中心。賴清德少數當選，未來行政部門不能再像過去一樣為所欲為，過去八年民進黨行政濫權造就的許多弊端都將受到檢驗，而這絕對少不了國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）。最近立院成立「鏡電視調閱小組」是一個開始。

當年陳水扁推動成立ＮＣＣ，標榜「黨政軍退出媒體」，說它會是「獨立機關」。民進黨還藉口「獨立」，反對ＮＣＣ委員按政黨比例產生。後來在野黨還是在《國家通訊傳播委員會組織法》放進了ＮＣＣ委員按政黨比例任命規定，但大法官會議在ＮＣＣ成立不到半年就做出釋字六一三號解釋，認為相關規定違憲，於是ＮＣＣ委員的提名權再被修法給了行政院長，立院只保留同意權。

大法官說ＮＣＣ委員若按政黨比例產生，人民會不信賴ＮＣＣ超越政治的公正性、會違背ＮＣＣ作為獨立機關的建制目的，還會牴觸「憲法所保障通訊傳播自由之意旨」。

但ＮＣＣ是師法美國的通訊傳播委員會（ＦＣＣ）成立，ＦＣＣ的五名委員是由總統提名並任命其中一人為主席，但和總統同黨的不能超過三人，剩下兩人必須提名在野黨人選。ＦＣＣ不是按「政黨比例」，而是強制確保「兩黨平衡」。照咱們大法官的邏輯，ＦＣＣ不是更容易出現「不獨立」問題？

ＦＣＣ的獨立性受高度尊重，但ＮＣＣ在成立了十多年後，當主委陳耀祥在立院舉牌喊著「尊重獨立機關」，多數民眾恐怕會被這種「矛盾修辭」給逗笑。ＮＣＣ是「獨立」的嗎？用「裁判、球證、旁證都是我的人」來形容只怕更為貼切。「黨政軍退出三台」了嗎？看到有線電視新聞頻道的「綠化」奇蹟，綠營在總統選舉只拿到四成選票，但電視台的綠色聲量卻是八成不止，每天修理藍白、努力監督在野黨。

這八年ＮＣＣ的「政績」罄竹難書，甘冒民主大大不諱關中天，裁罰過程充滿雙標；鏡電視申設過程疑雲重重，傳出府院高層干預，且鏡電視高層異動異常頻繁，選前還違反承諾製播政論節目；三立集團違規入股中嘉，違反中嘉系統台股東不兼營新聞台的承諾。輕的判死，重的警告就沒事，ＮＣＣ裁處標準不一，各種揣摩上意、政治介入的疑慮，把台灣通訊傳播秩序搞得愈來愈亂。

立院對鏡電視案成立調閱小組絕對必要，調閱就是要讓各種黑暗攤在陽光下。特別是陳耀祥態度傲慢，給立院交通委員會的報告竟然幾乎和之前一模一樣，在大學你敢這樣交論文嗎？和中天的訴訟「連十五敗」，讓ＮＣＣ訴訟費大增，他還能強辯連敗的計算方式，這樣的濫權和傲慢怎能不受到更有力的監督？

ＮＣＣ委員的提名權交給行政院長，等於是給了執政黨操控言論的「魔戒」，而這個當年標舉「黨政軍退出三台」的民進黨，毫不遲疑就把「魔戒」戴上，綠化媒體的結果人人可見。ＮＣＣ在當權者支持下，利用三年一次的評鑑換照，對媒體動輒「行政指導」，這才是「你好大我好怕」。

現在ＮＣＣ四位委員即將屆滿，在野黨希望爭取按政黨比例補上「三藍一白」，民進黨勢必會用大法官解釋抵抗。但賴清德不是連新政府組成都說會用「民主大聯盟」為理念？ＮＣＣ不是比任何地方都更需要「民主大聯盟」？

大法官釋字六一三號解釋說，「通傳會施政之良窳，與通傳會委員之人選有密切關係」，這大概是這分解釋裡最有道理的一句話。ＮＣＣ被冠上「髒兮兮」名號，如果還讓它維持現狀，必將是台灣民主的大汙點。

（作者為世新大學傳播博士學程教授）