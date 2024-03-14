虐童當有趣 令人髮指

台北市一名一歲大的男童，被兒盟委託的劉姓保母施虐致死，這代表台灣的生命教育失敗，學校教育與社會教育，都該省思。

當前的學校教育極度重視生命教育，甚至把生命教育納入課程的一環，可惜似淪為形式主義。一○八課綱開始，從小學到高中三個不同階段都有學習目標與規畫，生命教育更有「五大核心素養」。試問，落實了嗎？

如今，台灣社會出現保母不懂得尊重生命，把施虐幼童過程拍攝傳訊欣賞，似乎把幼童的哀號當成聽輕音樂，令人髮指！而兒盟的品管機制也出問題，才會讓有牌照的保母欺負沒有父母保護的幼童，這是兒盟的失職，也是社會保護幼童機制有問題。

過去，台灣曾有大學生虐貓，也曾有社會人士虐狗當休閒，如今則是虐童當有趣，社會進步了嗎？再傳虐童致死，不僅生命教育該檢討、法令過鬆該反省、兒盟監督失職該批判，我們的生命教育無法扎根落實同樣令人遺憾。

期待這件無法挽回的社會悲劇，能喚醒國人尊重所有的生命。建議：一、落實究責，讓所有社福單位不敢輕忽監督責任。二、減低社工的工作量，否則社工難以落實視察。三、學校教育應強化生命教育的重要性，讓學生更具「人性」，長大後才不會把虐待生命當有趣。