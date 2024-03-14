口號愈響 破口愈大 弱勢能不悲嗎

台灣社會發生了一起保母虐童致死案，引發社會公憤。蔡英文總統在沉寂多日以後，終於由總統府發言人林聿禪出面表示，中央政府主管機關將全力協助後續檢討改進。不痛不癢。

還記得小燈泡案發生時，蔡英文總統親筆信寫下：「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來！」如今八年過去，蔡總統所承諾的社會安全網卻破洞愈補愈大。加上台灣的貧富差距，在蔡總統任內達到歷史新高，更讓台灣的弱勢人口雪上加霜，投靠無門，成為最無助、最悲慘的族群。

以此起虐童案為例，男童因父母入獄，祖母無力照顧，因此由社會局透過兒盟引介的保母接手顧養。保母鑒於男童孓然一身，孤苦零丁，於是便毫無忌憚地虐待、凌辱。而身處第一線的基層社工，在繁重的工作量下，又沒能在例行的家訪中察覺異狀，使得一條無辜的生命白白犧牲。

這起不幸事件的種種環節，始於「弱勢家庭的支持體系脆弱」、「兒福聯盟的訪視監督失靈」、「基層社工的人力資源不足」，而最重要的是終於「政府空洞的政策與浮誇的口號」。社會安全網從蔡英文的1.0到賴清德的2.0，口號愈喊愈響亮，破口卻愈補愈大洞，這說明了執政者一心想著選舉，忙於爭權鬥爭，什麼打造一個韌性的社會網絡、讓所有公民不會落單、讓悲劇不再發生云云，都是騙人的糊弄話。

蔡英文八年執政之，台灣已經走向一個「叢林社會」：上凌下，強欺弱，富壓貧。在目前的教育制度與房屋政策底下，窮人永遠無法翻身，再加上殘破不堪的社會安全網，注定台灣社會已成了弱勢族群的永世悲歌。