聽新聞
test
0:00 / 0:00

口號愈響 破口愈大 弱勢能不悲嗎

聯合報／ 汪志雄／大學教授（美國芝加哥）

台灣社會發生了一起保母虐童致死案，引發社會公憤。蔡英文總統在沉寂多日以後，終於由總統府發言人林聿禪出面表示，中央政府主管機關將全力協助後續檢討改進。不痛不癢。

還記得小燈泡案發生時，蔡英文總統親筆信寫下：「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來！」如今八年過去，蔡總統所承諾的社會安全網卻破洞愈補愈大。加上台灣的貧富差距，在蔡總統任內達到歷史新高，更讓台灣的弱勢人口雪上加霜，投靠無門，成為最無助、最悲慘的族群。

以此起虐童案為例，男童因父母入獄，祖母無力照顧，因此由社會局透過兒盟引介的保母接手顧養。保母鑒於男童孓然一身，孤苦零丁，於是便毫無忌憚地虐待、凌辱。而身處第一線的基層社工，在繁重的工作量下，又沒能在例行的家訪中察覺異狀，使得一條無辜的生命白白犧牲。

這起不幸事件的種種環節，始於「弱勢家庭的支持體系脆弱」、「兒福聯盟的訪視監督失靈」、「基層社工的人力資源不足」，而最重要的是終於「政府空洞的政策與浮誇的口號」。社會安全網從蔡英文的1.0到賴清德的2.0，口號愈喊愈響亮，破口卻愈補愈大洞，這說明了執政者一心想著選舉，忙於爭權鬥爭，什麼打造一個韌性的社會網絡、讓所有公民不會落單、讓悲劇不再發生云云，都是騙人的糊弄話。

蔡英文八年執政之，台灣已經走向一個「叢林社會」：上凌下，強欺弱，富壓貧。在目前的教育制度與房屋政策底下，窮人永遠無法翻身，再加上殘破不堪的社會安全網，注定台灣社會已成了弱勢族群的永世悲歌。

保母 蔡英文 虐童

延伸閱讀

虐童案為社工發聲 賴清德：執法單位應注意比例原則

相關新聞

邪惡平庸肆虐 社安網失靈

近期保母虐童案，許多學者指出既有制度不夠完善，從「社工訪視制度」、「保母審核制度」、「出養安置制度」，以及「幼兒專責醫師...

輕賤社工專業 社安無解

「社會工作」是處理社會問題的專業，有多少類型的社會問題，社工專業就會發展與培養出對應的社會工作人員，來回應社會工作專業人...

虐童致死 立院應修法嚴懲

近日狠心保母虐幼童致死案，我不禁質疑，刑法第二八六條關於凌虐兒少致傷害之刑罰，卻跟普通傷害罪相差無幾，還有機會緩刑或易科...

上銬入鏡 不符合比例原則

發生個案被虐這種事，無論有無過失責任，最難過的一定是承辦社工。社福機構社工待遇不高，要承擔的除了個案本身的風險外，還要負...

虐童當有趣 令人髮指

台北市一名一歲大的男童，被兒盟委託的劉姓保母施虐致死，這代表台灣的生命教育失敗，學校教育與社會教育，都該省思。

別讓鳳凰關雞籠 匡正公共藝術存而不在亂象

一九七○年大阪萬國博覽會的中華民國館，楊英風受委託創作大紅色的「鳳凰來儀」雕塑，高達七公尺的作品在館前廣場形成地標意象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。