別讓鳳凰關雞籠 匡正公共藝術存而不在亂象

一九七○年大阪萬國博覽會的中華民國館，楊英風受委託創作大紅色的「鳳凰來儀」雕塑，高達七公尺的作品在館前廣場形成地標意象，彰顯白色的中華民國館舍，「鳳凰來儀」堪稱是極為優秀的、成功的作品。一九六九年台北市政府成立台北市銀行，一九九一年邀請楊英風為銀行設置雕塑。按楊英風生前告知，由於業主支付的經費充裕，所以他乃將大阪的「鳳凰來儀」放大至十二公尺，改採不銹鋼材質，當時未考量左鄰右舍興建的高樓，以致造成作品在都市環境中局促的窘境。

二○○○年台北市文化局成立公共藝術審議委員會，二○○二年筆者一度建議將「鳳凰來儀」以信託方式移至台北市立美術館，讓鳳凰得以有較舒廣的空間展翅，惟此事未獲採納。迨至二○○五年富邦銀行併台北市銀行，「鳳凰來儀」由公物成為私產，使移置成為不可能。這件前公共藝術時代的作品，縱然難以由公家依法移置，但如今的所有者委實可以考量為她覓尋新家，讓鳳凰別再被嘲諷關在雞籠。原本位在台南文化中心，楊英風的另一件作品「分合隨緣」被移置在台南市美術館二館前再展風華，誠乃一個良好的範例。

台灣自一九九八年起按公共藝術設置辦法，至二○二二年已投注新台幣九十八億餘經費，設置作品達五三四九件。立法院於二○二二年將文化藝術獎助及促進條例修法，第四章第十五條擴張了公共藝術適用範圍，明訂重大公共工程應提撥工程造價百分之一辦理公共藝術，這導致公共藝術經費爆炸性的膨脹，往往單一公共工程項目的公共藝術經費遠超過昔日一整年公共藝術的總經費，以桃園機場第三航廈公共藝術經費為例，就達五億。上億的公共藝術設置項目只採用公開徵選取得作品的單一方式，缺乏對適地制宜的因應，對於能否建立美好國門意象令人懷疑；桃園機場第二航廈公共藝術以相同的公開徵選方式所擁有的成果可作為殷鑒。

台灣的公共藝術缺乏推廣教育，以致作品「存而不在」，許多民眾可能都視而不見、見而不識，形成公共藝術政策的美意落空。以生活中常能接觸到的捷運公共藝術，台北市捷運局業已完成八十九件公共藝術作品，其中不乏具有國際級水準的作品，如北捷環狀線板橋站的「思映之間」，出自法國藝術家丹尼爾．布罕。丹尼爾．布罕在倫敦地鐵圖騰漢廳路站的「鑽石與圓」作品，與「思映之間」具有相似的風格，但板橋站之作品遠勝於倫敦。布魯塞爾的地鐵公共藝術有地下美術館的美譽，洛杉磯的捷運公共藝術號稱是移動的藝術饗宴，斯德哥爾摩令人驚豔的地鐵公共藝術是都市的藝術冠冕！許多都市莫不將藝術列為都市文化的重要資源，其中捷運公共藝術是觀光行銷的重中之重！可惜負責營運的台北捷運公司並未善加運用資源，沒有好好推廣北捷之美。

「生而不養，生而不育」是台灣公共藝術普遍存在的現象。二○二二年新修的公共藝術法條造成興辦機關為消化預算，產生為設置而設置的亂象。缺乏配套的管理維護與推廣教育，只會令亂象更形惡化。匡正公共藝術的亂象，應當是政府文化施政的重點之一。