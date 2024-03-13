無政府狀態的叢林民主

海巡在金門海域執法，導致兩位大陸民眾身亡的事件，至今仍無法善了。民進黨政府在應對過程中的說法漏洞百出、自相矛盾。面對來自大陸的憤怒、家屬的哀痛，以及輿論的質疑，海委會主委管碧玲依然態度傲慢、持續拖延，不道歉、不解釋，也沒有要負責或下台的意思。

含致癌物的蘇丹紅辣椒粉流竄全台，隨著食品被檢驗出的領域、品項、廠商與覆蓋率愈來愈高，從行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元到食藥署長吳秀梅，同樣沒人願意負責或下台。推給「黑心進口商」，承諾「一個月內釐清去向」，都不足以服眾。改變致癌的定義，宣稱蘇丹紅與咖啡同級，是目前所見正在努力帶動的風向。

詐騙案近五年年成長率十八點六％，每年犯罪所得金額近七百億，嚴重危害國家及社會安全，但數位部長唐鳳卻宣稱「防詐得到很多肯定」。一年編列上百億預算、擁有三百多位約聘雇人員的編制，以及一年出國考察三二九天，卻始終說不清楚，數位部到底發揮了什麼積極功能、有什麼具體成效。即使面對朝野立委的同聲質疑，他依然沒有下台去職的跡象。

政客和媒體總是喜歡宣稱，台灣是世界重要的民主典範，尤其是去年十一月選舉正酣時蔡英文總統才說「台灣的民主已接近完美」。如果深入追問，到底有多完美？理由不外乎是大家都能投票、人人可以罵總統。總之就是台灣人在政治上很自由，應該可以很好的監督政府和維護公益。

可是，從前述幾個事情的演變過程來看，民進黨的施政，其實與那些能投票或罵總統的選民毫無關聯。因而台灣民眾能夠自由投票，看似可以任意謾罵的原因，當然不是涉及什麼高尚的民主價值，而主要是因為對最終結果沒有太大影響，充其量只是被視為一種花瓶擺設。當公共利益真正受到損害時，政府大可無視監督制衡和輿論批評，整天說風涼話。民眾連維護權益都談不上，更遑論要官員負責。

簡言之，民進黨治下的所謂台灣民主，是一個強凌弱、眾暴寡，接近無政府狀態的叢林社會。政府只汲取、不治理，放任社會自生自滅。官員沒有能力，也沒有意願解決實質問題，有時甚至還帶頭濫權霸凌，製造更多麻煩，人民只好自求多福。金門事件大陸死者家屬還可依靠大陸政府試著討公道，而台灣被詐騙退休金的老人，或誤食蘇丹紅辣椒粉的民眾，大概只能自認倒楣。

對台灣人民而言，最不能接受的是，已經忍受著無止盡的貪婪掠奪，最後居然還得到如此低劣的公共服務品質。蔡英文既要民眾相信，台灣的民主已接近完美，好維持對大陸的優越感，但在實踐上卻又讓民眾看到民進黨對人民權益的蔑視。所幸還有台股站上兩萬點的消息，可以轉移焦點、聊以自慰了。