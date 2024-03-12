看奧本海默 知戰爭悲劇

「奧本海默」描寫「原子彈之父」一生傳奇，成為本屆奧斯卡最大贏家。如今核武毀滅力道不可同日而語，面對中美爭霸和台海兵凶戰危，這部電影對我們應別具意義。

奧本海默團隊研發原子彈，確實讓二戰迅速落幕，但他與不少計畫參與者，對廣島之後繼續轟炸長崎，造成無數百姓死傷的決策感到不滿；最終這些「傑出英雄」，才發覺身為科學家的倫理責任超乎想像—畢竟是他們釋放了無人能掌控的怪獸，並將這隻巨獸拱手讓給官僚體制。就像電影裡男主角首次觀看試爆，當蘑菇雲升起時說：「現在我成了死神，世界的毀滅者」，這一切似乎早已埋下伏筆。

但奧本海默無可挽回的悲劇不僅於此，除了學術同僚、政府部門的內鬥，戰後美國掀起反共浪潮，讓有強烈左翼與反戰傾向的他，陷入無止境被跟監和調查的惡夢。表徵奧本海默「忠誠」的安全許可遭撤，直到二○二二年也就是他死後五十五年，官方才正式取消這項決定。

具傲人資歷或聲譽的天才，如果在號稱最民主國度都無法擺脫政客的把戲，那麼平凡如你我，今天又該怎樣面對美、中、台當權者，層層疊疊的糾纏？

法國大導演楚浮曾說：「戰爭片，即使是和平主義，即使是最好的，也會有意無意美化戰爭，並以某種方式吸引人。」習近平定調「和平統一」，民進黨「和平獨立」的劇情早就演爛，比起這些虛矯的戲碼，「奧本海默」確實值得好好看上一回。