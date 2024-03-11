科技．人文聯合講座／鳳凰關在雞籠裡─公共藝術的未來？

郭瓊瑩 中山北路富邦銀行廣場前楊英風的「鳳凰來儀」大作，原為一九七○年大阪世博之原型，一九九一年重製於現地。而今週邊植栽已成熟卻無修剪雜亂無章，路過的行人幾乎已不覺其存在。再看今日全台之「公共」藝術，無論是依「公共藝術設置辦法」或民間企業自行設置，卅多年來已遍及各城鄉角落。有的已老舊乏人維管，少有如顏水龍在劍潭的水牛壁畫曾經再受重視、整理露出精彩的真面貌。

看見楊英風大作被擠壓在比例不對的空間，令人戚然。如果對公共性「藝術品」不以細膩美質標準來維管的話，為設置而設置，其對總體城市美學及提升國人生活美感其實助益不大。 以「色彩」為關鍵元素之公共藝術得以擴散於新北捷運黃線之系統設計上。郭瓊瑩／攝

我國的「公共藝術設置辦法」立法於一九九三年，師法紐約市政策。而今該辦法經多次修正，已不再只限公有建築經費之一％，拓及「所有公共工程」，包括道路、機場、鐵道、捷運、橋梁、國防、河川水利、汙水處理，乃至監獄、警察局、消防隊、社宅…等，近二十年來之執行金額已逾百億元。 市場建築設施內外均可與藝術結。郭瓊瑩／攝

此修法拓展了公共藝術基金之大水庫，但同時也浮現諸多問題。我們對公共空間美學之標竿與期待為何？是否有足夠優質的藝術家參與？國人的審美品味該如何提升？公共藝術的範疇該如何界定？如何培養更寬廣光譜的創作人才？除了傳統雕塑、視覺藝術外，是否可拓展至建築與景觀、環境綠美化與室內相關設施、街道家具、聲景、光景、水景與色彩…等之項目？ 候車亭與老樹共生，輕巧有序地與都市景觀相嵌，堪稱務實的城市「公共藝術」。郭瓊瑩／攝

一位英國朋友告知，她為監獄作景觀設計，起初大家均不知如何定位，後來經與受刑人討論，大家均開心地接受以自然式香花植被景觀設計、簡約水景來進行每天無形的心靈教化。此尚包括安養院、特教中心。桃園機場的新塔台公共藝術審議時，業主認為這是禁區，但經訪談得知所有塔台工作人員都必須很神經緊繃的工作，如果每天經過的穿堂空間，得以讓他們有暫時紓壓的體驗，此亦被接納為另類紓壓公共藝術。其他如軍方營舍或各要塞基地，如果每日工作生活於中者得以有綠地、藍天與舒適之空間串連，相信得以舒緩軍紀壓力並提升環境敏感度。 無論是市政廣場水景，水岸眺望點，乃至落瀑綠景，都得以是動態公共藝術之另類景觀。郭瓊瑩／攝

近來，國內也啟動了公共基礎建設美學運動，防洪牆、隔音牆、公廁、人行道、變電箱乃至傳統市場、殯儀館…這些都與庶民生活息息相關。如果朱銘的「撐傘紳士」得以永存在港都基隆海洋廣場，楊英風的「鳳凰來儀」得以飛到華山草原成為城市的典藏… 系統性考量設計的「建築」也應納入「公共藝術」之一環。郭瓊瑩／攝

不同於紐約，歷史文化首都如巴黎、羅馬、布拉格、京都…其實無需特定「公共藝術」設置辦法，因其整體城市乃至市民之品味早將藝術融入生活中。對台灣而言，法令應只是手段與過程，衷心期待這些難得的基金得以更有效地融入所有國土建設美學中。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）