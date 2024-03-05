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越南擴大免簽國 期待納入台灣

聯合報／ 鄭紹春／前農委會苗栗農改場助理研究員（台北市）

為吸引全球觀光客，越南最近開始單方面開放免簽入境，有十三國，包括歐洲的德國、法國、義大利、西班牙、英國、俄羅斯、丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、白俄羅斯，以及亞洲的日本、南韓。至於經過雙方互惠協議的互免簽證國家，計有東協十國當中的九國（本身除外），再加上吉爾吉斯、巴拿馬及智利等三國。迄今為止，越南總共僅給予廿五個國家免簽禮遇。

去年東南亞各國外籍觀光客總數，馬來西亞以二九○○萬旅次打敗疫情前常勝軍泰國，兩國僅差一百萬旅次；越南則以一二六○萬旅次緊追新加坡（一四○○萬旅次）排名第四，與第五名印尼的一一七○萬旅次差距微小。

基於上述原因，越南總理范明正日前指示擴大免簽國數量，把富裕國家旅客觀光簽證效期拉長，以加強旅遊業復甦。在東南亞迎賓賽局裡，期待台灣也步上日韓腳步，被納入越南認可的富裕國家行列，共享免簽殊榮。

俄羅斯 免簽 越南

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