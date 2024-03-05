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改建桃機停車場 擴充航廈空間

聯合報／ 周文軍／前中正航空站主任（台北市）

政府放寬疫情管制後，在國籍航空公司營運帶領下，入出境旅客快速回復，桃園機場旅客量月月成長。依民航局統計，一月旅客量三五九萬人次，續創下疫後月旅客量高峰。觀察二月旅客量約三六三萬人次，合計一至二月旅客量七二二萬人次，較去年一至二月成長七十六％；與一○八年比較，回復率九十一點六％。

去年近三分之二國際航線旅客由國籍航空公司承運。依航空公司購機汰換計畫，未來三年，每年將增加三百萬座位數承運量，配合來台旅客需求提供往返機位，繼續帶動桃園機場旅客量快速成長。

參考交通部推動補助來台旅客措施，今年來台旅客目標增加五五一萬人次，約九百萬人次需由桃園機場入出境；遠東地區民航與觀光市場逐步恢復，轉機旅客持續成長，來台工作外籍人士增加，預估今年旅客量四五○○至四九○○萬人次，較去年成長三分之一；一一五年可達五一○○萬至五四○○萬人次，較去年成長二分之一。

一、二航廈年旅客容量三七○○萬人次，去年旅客量已經達到三五三五萬人次，接近航廈容量。尖峰時段已超量二至四成使用，出現排隊空間不足情事。為避免延誤登機時間，許多時段旅客必需提早到達排隊、等候、久站；航空公司把終止旅客報到時間，由國際普遍的起飛前四十分鐘，增加為起飛前六十分鐘，增加候機時間。

來台旅客證照查驗多需人工查驗，需要更多查驗台作業和排隊空間因應。安全檢查方面，為避免交、領行李費時，及廉價航空行李加收託運費，愈來愈多旅客不託運行李。經過Ｘ光檢查的物件增加，需增加檢查線、要有更多的檢查前處理台空間，讓旅客有足夠空間與時間將不適合放於隨身行李的物品全部取出、放置於檢查籃子，以減少檢查研判時間與複查機會。現有空間已無法擴充，急需建立新的通關動線。

目前最快、影響運作最小方案是將一航廈出境、二航廈大客車停車場鋼構立體興建，支援航廈空間利用；並於停車場大樓增設新自助報到與通關設施，供無託運行李入出境，及已完成託運行李的出境旅客通關作業，讓旅客由新廊道往來新通關區與登機廊廳。二航廈大客車停車場立體興建後，可將地下室員工停車場移往高樓層，空間調整，增加行李處理場運作空間與容量。

桃園機場缺乏基本建設，三航廈延遲建設卻未有因應措施，已造成旅客和航空公司營運及運作不便，亦影響外籍航空公司開闢航線和增班意願。期盼交通部能協助機場公司及早辦理擴建，避免影響民航與觀光發展。

停車場 桃園機場 觀光

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