透過司法正義 解決漁船爭端

金門漁船事件兼涉政治與法律問題，紛爭處理目前亦分行政談判與司法調查雙軌進行。或認政治重要性大於法律，但我想問：無司法確定事實與判斷為基礎，如何回應滿足大陸國台辦的「真相」、「道歉」、「究責」及「賠償」四點訴求，從而化解衝突？若對岸自始否定我「治權」（含「司法管轄權」），又有何途徑解決當前與未來可能再發生的類似糾紛？

台、陸相互尊重（至少「互不否認」）「治權」與「司法管轄權」，體現且落實在現行兩岸關係條例、尚運作中的兩岸司法互助協議，與大陸最高人民法院司法解釋關於文書認證、涉兩岸民、商事件開放法律選擇，與判決認可執行等規定。況我方單邊劃定的金、廈間「禁、限制水域」或「禁、限制線」，於陸方言雖非明文法源，但長期來雙方執法都加遵守，多數漁民也因信賴該默契而約束活動，並據此獲利營生，可謂業形成一「既存法秩序」。豈容輕言抹殺？

退步言，即使陸方認金、廈水域屬其領海，惟事件既涉兩方人、船，發生在我方監控範圍，又已交金門地檢署受理立案，是不管依據我國刑法，甚或參酌大陸學界關於解決「區際管轄權衝突」所提「屬地」、「實際控制地優先」、「先理為優」等原則，我方仍享有優先司法管轄權。不受大陸海上執法「新常態」影響。

立足站穩「政治歸政治，司法歸司法」後，我認為較應關切的，是本案偵、審過程如何作到完善「程序正義」，最終實現「實體正義」，讓爭端得以落幕。

此番海巡取締因器材欠缺導致無現場錄影，事後說詞反覆，對我行政執法公信力不無傷害。司法單位除應蒐集詳查其他人證、物證，盡力還原真相、彌補瑕疵外，為保障人權、符合「當事人對等」，建議可通知曉諭陸方死者家屬與生還者委任代理人，參與我方刑事訴訟與相關賠償請求。另在「己方人民不移交」原則下，亦可參考二○一○年和信醫院黃姓醫師殺害陸籍女友潛逃回台案，循兩岸司法互助協議與陸方互惠分享證據資料；如本案有證人或被告，也可開放跨境視訊，以昭公允。

基上，面對國內朝野攻防激烈，陸委會呼籲「司法機關獨立適用法律」、「靜待司法調查結果」，非無根據。個人反而憂心的，是我院、檢機關常遭詬病的輿論、政治力主導辦案，與審理效率不彰、結案延宕問題。比如從金檢偵查進度看，迄對具體犯罪事實與誰列被告當事人，似尚未掌握。倘因此讓對岸找到藉口，進而挑戰我「主權」，則台海豈有寧日？