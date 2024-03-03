遊陸禁團令 禁的其實是自由民主

三月一日是政府在新冠疫情後首次「開放」團客遊大陸，據旅行業統計「首發團」約五十團及上千人，但因六月一日起禁止出團，業者仍強烈不滿。同一天，國民黨籍立委翁曉玲就此禁團令政策質詢行政院長陳建仁，但因「質詢是上對下」的爭議而被轉移了焦點。事實上，之前觀光署硬扯出《發展觀光條例》中不相干的法律條文為禁團令的依據，卻少有立委了解自己的政策決定權其實被奪走。亦即，即使認為禁團令合宜與正當，這也應是立委的權限。

團客遊陸不是「出國」旅遊，法制上屬於「兩岸人民交流」事務，主管機關基本上應是陸委會，觀光署無權做出禁團令。不僅如此，即使要做出禁團令，法律依據應是《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第九條第九項「有重大突發事件、影響台灣地區重大利益或於兩岸互動有重大危害情形者，得經立法院議決由行政院公告於一定期間內，對台灣地區人民進入大陸地區，採行禁止、限制或其他必要之處置，立法院如於會期內一個月未為決議，視為同意；但情況急迫者，得於事後追認之」之規定。基此，禁團令除是立院的權限外，還須經行政院公告禁令期限的程序。

事實上，游錫堃擔任行政院長時提案修正兩岸人民關係條例，增定因應兩岸情勢的變化，授權行政院得對兩岸人民交流有所禁止或限制。但該條草案在立法院審議時係依黨團協商結果，而將決定權保留在立法院自身，也就是上開於民國九十二年修正後之現行規定。

廿年前參與這條法律通過者，有當前立法院兩大黨的黨團總召和好幾位資深立委、有應對觀光署調查後糾彈的幾位監察委員、有在政黨智庫擔任主管者和政論節目常見的名嘴。更讓人驚嘆者是，現任陸委會主委邱太三和即將上任正副總統的賴清德和蕭美琴，都是當時參與審議的立委，而蔡英文總統更是當時的陸委會主委。難道，自己參與制定的法律可以僅供參考？

自從去年五月解除防疫管制起，團客赴陸旅遊即應回復暫中斷的自由與權利，而無須等待政府「開放」。而去年八月時，陸委會以「視陸方回應，再確定實施日期」為條件，做出開放大陸團客與台灣團客每日各兩千人次旅遊的規畫後，依法即應由行政院送請立法院議決，本無觀光署發布禁團令之理和法。

兩岸間訂有宗旨為「增進海峽兩岸人民交往，促進海峽兩岸之間的旅遊」的《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》，可說明赴陸旅遊屬兩岸人民交流。同時，我方因容納來台旅遊的體量小，所以協議僅涉及來台的管制。但在新冠疫情爆發之初，我方未經兩岸磋商即令在台陸團客限期離境，理虧在先。而現在民進黨政府為政治對抗陸方，禁團令禁的其實是自由民主與法治，因他們也看準了依法有權決定者及監督者或許無能為力，更可能也無心吧？