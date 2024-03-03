經濟「繁花」 犧牲多少無辜綠葉

前幾天搭長途客運，一路上發現司機持續和別人講電話，很不專心！趨近細看，卻發現他在自言自語。

這是壓力過大的前兆。

之前，我在缺人嚴重的職場工作時，有同事說：看見我屢次對著空氣說話，這畫面讓我想起電影「魔戒」裡的咕嚕，為了健康，我離職轉做臨時工，身體才漸漸好轉。

但是，很多人無法像我如此幸運！

他們每天被現實追著跑，房貸車貸房租各種帳單…通膨讓人民生活壓力暴增，即使知道身體出狀況也只能咬牙苦撐，直到倒下為止。很多不幸的人，如同被關上窗戶的室內盆栽，只能扭曲自己活下去，時間一久，若無人提醒或幫助，便不知不覺突變成自己都不認識的陌生人。

我和他們沒有不同，只是在同事提醒時，適時讓生命轉了彎。

這幾年，台灣發生很多隨機殺人事件，政府一直說要修補社會安全網，恐怕力不從心！甚至連治標都談不上，很多公務人員成為民眾暗黑情緒的出口，例如我常去的圖書館，常出現一些不理性的民眾來鬧場；區公所社會科，也常有民眾因為申請補助未果而和職員起爭執；警察更是情緒生態鏈最倒楣的終點站，很多人把對社會的不滿，全發洩在人民的守護神上，警察也常得替政府收拾爛攤子。

而決定政策的人，總在雲深不知處，難以靠近，也不食人間煙火。

例如食物，這一年來漲了幾次？還有房租和房價，愈打愈凶；還有行人地獄，現在無論行人或駕駛，只要出門就有壓力。行人怕被撞、駕駛怕撞人，整個社會瀰漫著無色無味的壓力，大家都知道出問題了，卻不知道哪裡在漏瓦斯，只能等某個人情緒爆炸，有人送命，才開始檢討，卻無計可施。

台灣社會的現況，就如同現在的馬路。

你不知底下盤根錯節的線路有幾條，反正挖破後，看是漏水？還是漏瓦斯？還是發生天坑？還是房屋傾斜？災難會告訴你哪裡出錯，再來縫補，科技業進步的台灣，一直在用魯莽的土法煉鋼手法治國。

根據專家研究：台灣憂鬱症有兩百萬人，重度憂鬱症超過百萬。

這些人心理痛苦、無助感、社交隔離、容易思覺失調造成幻覺和妄想，政府應深入研究調查，是什麼讓高達百分之八點九的人憂鬱？可惜政府不敢揭開潘朵拉的盒子，那可能讓漂亮的經濟數字失去光芒。

所以，民眾只能靠慈善團體和醫生治療，奉獻自己的健康，去成全社會正常運作和家人日常生活所需，其實股市裡紅色的數字，或許也是人民健康的隱喻。

看到這些令人感傷的新聞，只能提醒自己哀矜勿喜，身在看似富裕的時代，大家只看到經濟繁花似錦，卻故意忽視了底下盡是枯黃落葉，很多老實守法盡責的人，只能無辜成為犧牲品。