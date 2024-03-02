管主委摸記者臉 肉麻當有趣

海委會主委管碧玲受訪時，有男記者提問如何回應國台辦「冷血說」，管竟突然伸手摸記者的臉回應：「你看看我的體溫」，讓冷不勝防的男記者措手不及。國民黨立委齊聲痛批管已構成性騷擾，性平教育不及格，鼓勵當事人依法捍衛權利。

管碧玲肉麻當有趣，輕浮的舉動，勢必讓事件更加惡化，雙方和談更為困難。

管碧玲自事件發生以來，始終擺出高高在上的姿態，千篇一律的答案是「海巡依法執行勤務」，但說詞及理由卻漏洞百出，對於海巡有沒有現場錄影、有無碰撞對方漁船等重要事證，於案發之初根本就無法掌握。後續處理態度強硬，連道義上的「道歉」及執行勤務的「檢討」都說不出口，應變能力顯然不及格，內外部都無法認同，還要戀棧職位嗎？