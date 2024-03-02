不該再拿高鐵南延屏東來騙票

行政院前院長蘇貞昌一○八年至屏東視察，宣布高鐵南延屏東，然而，這個「歷史性的一刻」要付諸實現，卻遙遙無期。為此，民進黨新科立委徐富癸日前針對屏東重大交通基礎建設詢問行政院長陳建仁、交通部長王國材，其中關於高鐵延伸屏東一案，王國材表示：「環評已經進入尾聲，將力求二○二九年（民國一一八年）通車。」但何時開工仍然沒有確定答案，被徐富癸譏為「只聞樓梯響，不見車過來」。

屏東是台灣西部主要城市之一，但位於國境之南，不管中央由哪一黨執政，興建重大建設時往往被忽視，獲得「站尾包衰」稱號。例如六十七年台灣第一條高速公路終點只到高雄，九十三年南二高才延伸至屏東。過去卅年，幾乎都是民進黨籍的歷任屏東縣長，多只會在選前宣告屏東高鐵進度再突破，喊口號大於實質作為，至今仍還在紙上作業，難免讓屏東鄉親認為民進黨大開政治芭樂票。

相較近年高雄鐵路地下化，捷運、輕軌陸續興建完工且營運，屏東令人有印象的建設，只有民眾怨聲載道的「屏鵝公路種樹百里」計畫。許多民進黨政治人物，一到選舉就率隊考察屏東交通建設執行情形，像高鐵、高捷、高屏第二快速道路、屏南快速道路，只會擘畫願景，說得口沫橫飛，頭頭是道，高層一再指示要縮短完工期程，一副若非民進黨執政，這些重大建設就會遙遙無期或戛然而止，簡直是把屏東縣民當成政治提款機。

民進黨籍的議員，則常將高鐵南延屏東受阻怪罪在野黨從中作梗。但自從一一○年行政院長蘇貞昌承諾高鐵會再南延潮州，增加運量及運能，潮州民團反對聲浪降低不少。至於同為民進黨長期執政的高雄市，市長陳其邁更是公開支持高鐵延伸方案，願意溝通境內工程施工及土地取得，讓臨近高屏溪另一端的行政區（高雄大樹、大寮、仁武）同樣受惠，民氣可用之下，交通部不是正該打鐵趁熱，一鼓作氣，加快環評審查腳步嗎？

筆者曾頻繁在屏東與台北兩邊往返，深知每次返鄉大包小包，任憑火車誤點，漫長等待轉車或搭乘五小時客運的無奈。高鐵雲林、彰化及苗栗等三站早在一○四年即通車啟用，屏東人口約八十萬人，相較雲林約六十六萬人、苗栗約五十三萬人，本該擁有一座高鐵站，但從一○四年迄今，高鐵屏東站仍難產中。期待政治人物不分藍綠，有志一同，真切為國境之南的人民謀取交通平權，莫再拿來當騙票工具。