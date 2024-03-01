健保擋陸配 禁不起檢驗

現行外籍配偶取得身分證的時間為四年，唯有大陸配偶須多兩年時間。國民黨團有意推動陸配取得身分證年限比照外配，從六年改為四年；民進黨團則質疑，中國大陸對台步步進逼，「現在是推動這個法案適合時機嗎」？

台灣是移民社會，政府應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律差別，限制陸籍配偶在台居留六年期間的言論與人身自由。只要住在台灣、認同台灣，就是台灣人；將陸配取得身分證年限，比照外配由六年改四年，係取消此長久以來的歧視與限制。

再者，部分人士為此在網路發起反對健保資源濫用，呼籲暫緩陸配入籍年限縮短。事實上，就實務面來說，陸配年紀多數較輕，醫療需求相對較少，且人數比例也沒那麼多，縮短二年時間對健保產生損失或危害影響不大。

好比同樣來台就學，外籍生、僑生及港澳生都能享有健保補助，唯獨陸生不可。說陸生納保會加重健保財務負擔的說法站不住腳，因陸生年輕少病，健保穩賺不賠，納保卻一直被擋；直到這次總統大選前，蔡政府才忽然想起「健康是基本人權」而鬆綁。

綠營歧視陸生在先，陸配平權議題又再扯健保財務，禁得起事實檢驗嗎？