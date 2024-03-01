快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保擋陸配 禁不起檢驗

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）
縮短陸配申請國籍年限，對健保有何衝擊？衛福部部長薛瑞元說，須收集相關數據，精算後再行評估。本報資料照片
縮短陸配申請國籍年限，對健保有何衝擊？衛福部部長薛瑞元說，須收集相關數據，精算後再行評估。本報資料照片

現行外籍配偶取得身分證的時間為四年，唯有大陸配偶須多兩年時間。國民黨團有意推動陸配取得身分證年限比照外配，從六年改為四年；民進黨團則質疑，中國大陸對台步步進逼，「現在是推動這個法案適合時機嗎」？

台灣是移民社會，政府應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律差別，限制陸籍配偶在台居留六年期間的言論與人身自由。只要住在台灣、認同台灣，就是台灣人；將陸配取得身分證年限，比照外配由六年改四年，係取消此長久以來的歧視與限制。

再者，部分人士為此在網路發起反對健保資源濫用，呼籲暫緩陸配入籍年限縮短。事實上，就實務面來說，陸配年紀多數較輕，醫療需求相對較少，且人數比例也沒那麼多，縮短二年時間對健保產生損失或危害影響不大。

好比同樣來台就學，外籍生、僑生及港澳生都能享有健保補助，唯獨陸生不可。說陸生納保會加重健保財務負擔的說法站不住腳，因陸生年輕少病，健保穩賺不賠，納保卻一直被擋；直到這次總統大選前，蔡政府才忽然想起「健康是基本人權」而鬆綁。

綠營歧視陸生在先，陸配平權議題又再扯健保財務，禁得起事實檢驗嗎？

人權 健保 配偶 陸生 陸配

延伸閱讀

藍白擬縮陸配入籍年限 黃珊珊：不會因為入籍就變壞人

民進黨指陸配入籍會有國安問題 藍委批沒邏輯：六年就沒事？

藍白同聲縮短陸配入籍年限 綠營指「時機錯誤」：國籍跟戶籍傻傻分不清

藍白推縮短陸配入籍年限 綠：國籍戶籍傻傻分不清

相關新聞

健保擋陸配 禁不起檢驗

現行外籍配偶取得身分證的時間為四年，唯有大陸配偶須多兩年時間。國民黨團有意推動陸配取得身分證年限比照外配，從六年改為四年...

道安人本改革 必經陣痛

最近最令人心痛的新聞是彰化一名無照駕駛在路口撞飛三名國小學童，導致一對小姐妹命危。台灣交通亂象不僅我們這些長住居民深感其...

精煉教材 致力提升學生創造力

老師需要把上課的時間都花在課本內容的講授上嗎？日前政大企業管理系講座教授司徒達賢，公開他四十多年的教學精華講義─「司徒達...

挖地避天坑 應有專業特別監督

日前新北市三重區又發生疑似開挖鄰損案，緊急撤離大樓住戶。這已是連續第二周在雙北發生建築工地開挖工安事件，住家附近有開挖工...

「父子騎驢」 國有地標售怎平衡

內政部對中市標售重劃後的抵費地有不同的想法，成為近日熱門新聞議題。其實跨中央與地方、不分政黨執政的縣市都曾發生過。

對抗麻疹 維持高疫苗接種率

隨著全球麻疹疫情不斷升溫，台灣也迎來二○二四年首例本土麻疹病例的報告，甚至已出現群聚情形。這事件對公衛官員和大眾來說都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。