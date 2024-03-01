快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精煉教材 致力提升學生創造力

聯合報／ 夏肇毅／CubicPower晶智能中心創辦人（台北市）
台灣策略管理大師、政大名譽教授司徒達賢回憶，周俊吉、周耕宇分別在30多年前及10多年前，先後去上過他開的「政大企家班」，兩人氣質略有不同，周俊吉當年常主動發表意見想法，周耕宇當年則沉穩安靜。圖／聯合報系資料照片
台灣策略管理大師、政大名譽教授司徒達賢回憶，周俊吉、周耕宇分別在30多年前及10多年前，先後去上過他開的「政大企家班」，兩人氣質略有不同，周俊吉當年常主動發表意見想法，周耕宇當年則沉穩安靜。圖／聯合報系資料照片

老師需要把上課的時間都花在課本內容的講授上嗎？日前政大企業管理系講座教授司徒達賢，公開他四十多年的教學精華講義─「司徒達賢策略管理講義」，讓大家自由下載。他覺得教材內容，學生自己就可以先看，上課應該來提問題，和老師切磋。所謂師者，所以傳道、授業、解惑也。現在老師都把時間花在授業上，待告一段落的時候再問大家有沒有什麼問題。對學生來講，對剛接觸的知識，要立刻消化都很困難，不太容易提出什麼深入的問題。

現在學生到學校上課就是坐在那邊聽老師講，然後等下課。到考試的時候再囫圇吞棗，臨時抱佛腳應付一下。如果我們可以讓學生事先將要上的內容看完，等到上課的時候，能夠直接跟老師討論學習的成果並解答疑惑，那麼對學生啟發的效果將會大得多。到時候學生的心態也會不一樣，上課的心態就是隨時準備打擂台，挑戰老師的看法。老師接受了這些挑戰，日久也會練就一身金剛不壞的功夫。

目前網路上的開放課程很多，大部分的教學教材都可以找得到。學生可以藉以培養自學的能力，建立終身學習的基礎，這樣老師就可以專注於傳道跟解惑上面。傳道很重要，教學生方向與方法應該是第一優先。指點人生的道路，比起重複講述課本內容重要得多。

人工智慧當道，有疑問去問ChatGPT，它可以解決一部分的問題。個人從事教學機器人開發，日後教學機器人都可以擔任許多科目內容的講述工作。所幸人工智慧目前還只是記憶訓練語料，之後再做複誦，或是閱讀理解的工作來回答問題。而這些訓練語料都是人類智慧精華的產出，目前它本身還沒多少理解力。

現在許多人都在擔心，自己的工作日後會不會被人工智慧所取代。老師需要提早想想，日後的價值在哪裡，以做因應調整。最重要的，就是開發人類擅長的事情，就是思考與創造。老師們可以效法司徒達賢教授，將自己的專長教材再加以精煉，以達到有效學習的目的。然後專注心力於啟發學生的思想，以及提升創造力，來發揮人類的專長，以應付未來變局。

人生 心態 網路 課本

延伸閱讀

Steam紳夜怪談《深甜之戒》操度鬼怪膽大還不夠 女鬼為了男優爬回電視裡

首件捷運軌道動物救援案！白鼻心闖木柵站 北市動保處吹箭麻醉救出

寵物被棄養大多出自這原因 和牠成為家人前飼主必須做好哪些準備？

中原建構完善AI教育環境 創新教學緊扣趨勢培育人才

相關新聞

健保擋陸配 禁不起檢驗

現行外籍配偶取得身分證的時間為四年，唯有大陸配偶須多兩年時間。國民黨團有意推動陸配取得身分證年限比照外配，從六年改為四年...

道安人本改革 必經陣痛

最近最令人心痛的新聞是彰化一名無照駕駛在路口撞飛三名國小學童，導致一對小姐妹命危。台灣交通亂象不僅我們這些長住居民深感其...

精煉教材 致力提升學生創造力

老師需要把上課的時間都花在課本內容的講授上嗎？日前政大企業管理系講座教授司徒達賢，公開他四十多年的教學精華講義─「司徒達...

挖地避天坑 應有專業特別監督

日前新北市三重區又發生疑似開挖鄰損案，緊急撤離大樓住戶。這已是連續第二周在雙北發生建築工地開挖工安事件，住家附近有開挖工...

「父子騎驢」 國有地標售怎平衡

內政部對中市標售重劃後的抵費地有不同的想法，成為近日熱門新聞議題。其實跨中央與地方、不分政黨執政的縣市都曾發生過。

對抗麻疹 維持高疫苗接種率

隨著全球麻疹疫情不斷升溫，台灣也迎來二○二四年首例本土麻疹病例的報告，甚至已出現群聚情形。這事件對公衛官員和大眾來說都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。