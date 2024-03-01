精煉教材 致力提升學生創造力

老師需要把上課的時間都花在課本內容的講授上嗎？日前政大企業管理系講座教授司徒達賢，公開他四十多年的教學精華講義─「司徒達賢策略管理講義」，讓大家自由下載。他覺得教材內容，學生自己就可以先看，上課應該來提問題，和老師切磋。所謂師者，所以傳道、授業、解惑也。現在老師都把時間花在授業上，待告一段落的時候再問大家有沒有什麼問題。對學生來講，對剛接觸的知識，要立刻消化都很困難，不太容易提出什麼深入的問題。

現在學生到學校上課就是坐在那邊聽老師講，然後等下課。到考試的時候再囫圇吞棗，臨時抱佛腳應付一下。如果我們可以讓學生事先將要上的內容看完，等到上課的時候，能夠直接跟老師討論學習的成果並解答疑惑，那麼對學生啟發的效果將會大得多。到時候學生的心態也會不一樣，上課的心態就是隨時準備打擂台，挑戰老師的看法。老師接受了這些挑戰，日久也會練就一身金剛不壞的功夫。

目前網路上的開放課程很多，大部分的教學教材都可以找得到。學生可以藉以培養自學的能力，建立終身學習的基礎，這樣老師就可以專注於傳道跟解惑上面。傳道很重要，教學生方向與方法應該是第一優先。指點人生的道路，比起重複講述課本內容重要得多。

人工智慧當道，有疑問去問ChatGPT，它可以解決一部分的問題。個人從事教學機器人開發，日後教學機器人都可以擔任許多科目內容的講述工作。所幸人工智慧目前還只是記憶訓練語料，之後再做複誦，或是閱讀理解的工作來回答問題。而這些訓練語料都是人類智慧精華的產出，目前它本身還沒多少理解力。

現在許多人都在擔心，自己的工作日後會不會被人工智慧所取代。老師需要提早想想，日後的價值在哪裡，以做因應調整。最重要的，就是開發人類擅長的事情，就是思考與創造。老師們可以效法司徒達賢教授，將自己的專長教材再加以精煉，以達到有效學習的目的。然後專注心力於啟發學生的思想，以及提升創造力，來發揮人類的專長，以應付未來變局。