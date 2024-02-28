科技．人文聯合講座／AI時代的作家

一月底時，善科教育基金會舉辦科技人文沙龍，邀請我擔任主持人，主題為「科技與創作底蘊的思辨：當達文西與大仲馬遇到ＡＩ」，討論生成式ＡＩ相關議題。會後有一位外文系的教授問我，未來文學科系的學生，工作是否會被ＡＩ取代。有一點我幾乎可以確定，一般性的語言翻譯工作，大概會被ＡＩ取代。大型語言模型（ＬＬＭ）經過微調，或檢索增強生成（ＲＡＧ），甚至可達到接近於信、達、雅水準的翻譯。

文學創作（包括專業翻譯）的領域也肯定會被壓縮。至於壓縮的程度會取決於作家本身如何轉型。針對一個領域的ＡＩ應用，可能是自動化（Automation），也可能是擴增化（Augmentation）。ＡＩ的應用若能自動化，就會取代人類的工作。語言的一般性翻譯是一個例子。

ＡＩ若是擴增化的應用，則人類的價值會被提升。在專業文學創作領域，人類和ＡＩ的關係會更像編輯與作家的關係。今日的作家若能提升自己善用ＡＩ的能力，則能擴增自己的文創功力。

我曾在一篇文章提到，偉大的編輯是作家的推手。例如一九一七年編輯柏金斯（Maxwell Evarts Perkins；1884-1947）買下一位年輕人的第一部作品版權。透過數次的修改潤稿後在一九二○年出版，這位默默無聞的年輕人費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald；1896-1940）一炮而紅。一九二五年柏金斯對費茲傑羅的《大亨小傳》進行重大編輯，被認為是該書持久成功重要關鍵。一九二五年，費茲傑羅介紹一位剛入文壇的窮作家給柏金斯。在柏金斯發掘琢磨下，窮作家在一九二六年出版了小說《春日洪流》（The Torrents of Spring）。這位作家是海明威（Ernest Hemingway；1899-1961）。

今日一位原創性的作家若能產生《大亨小傳》或《春日洪流》的原稿，再加上這位作家若能詠頌（Prompt）出像柏金斯的ＡＩ編輯，那麼其文學創作自然因ＡＩ的擴增而更上一層樓。

如果一位作家的編輯能力強過原創，那麼上述人與ＡＩ的角色也可以互換。例如編輯利希（Gordon Lish；b.1934）往往採取激進手段，徹底改變作家的作品，使其品質脫胎換骨。他以大刀闊斧的手法，對卡佛（Raymond Carver；1938-1988） 一九八一年的短篇小說集進行了一半以上的刪節，然後自行修飾，添加細節。結果這本書成為美國短篇小說中的經典之一。利希的編輯修改幫助定義了卡佛所謂的極簡風格，而卡佛對利希的影響則是愛恨交加。

如果卡佛的角色由ＡＩ扮演，不會有愛恨交加的戲碼上演。今日文學科系的學生若能努力學習利希的能力，將利用ＡＩ詠頌出的文章，加以編輯修改，點鐵成金，亦足以揚名立萬。不過要特別注意的是，生成式ＡＩ如ChatGPT或許會拼湊現有文章給您，造成原創性不足的抄襲窘境。

然而如果ＡＩ產生的原創文章比一位作家的創作更好，而ＡＩ的編輯修改能力又比這位作家強，那麼這位作家會被ＡＩ的自動化取代。無論如何，我們可以預見，未來人類的文學創作之路的難度會更高，過程也會更加刺激。如何教導能利用ＡＩ來擴增自己能力的學生，老師的教導真正是任重道遠啊。（作者為前科技部代理部長）