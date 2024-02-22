協助受騙者 損失列扣除額

近年詐騙集團犯罪正加速氾濫，詐騙金額及件數都不斷攀升，到去年十一月底止，當年度詐騙件數已超過三萬五千件、詐騙金額超過七十九億，創史上新高，未報案的更難計數。除了投資詐騙、網路購物詐騙外，甚至還有綁票殺人，犯嫌凶殘無比，令人髪指。被害人家破人亡，尤其對老弱婦孺下手，使弱勢人生活無依；而詐騙手法與花樣不斷翻新，令人防不勝防，使人不克享有免於恐懼與免於遭掠奪的自由，以致台灣被人譏為詐騙之島，釀成嚴重的國安問題，當然也影響年輕人廉恥心等道德觀念的混亂。

鑒於詐騙現象如此普遍，成為日常現象，民眾蒙受財產損失，即使報案也極少能追回。如此社會問題政府自難坐視不問，應設法彌補，才是負責任的作法。稽考美國所得稅法的規定或實務作法，對被盜或被騙之損失，納稅人可列入法定扣除額，為何我們政府毫無救濟措施？至今財稅當局不准百姓申報被騙或被盜的財產損失，不但與實質課稅的基本原則不合，也與政府設置目的在保障人民身家性命財產之原則不符。

因此，我們的所得稅法、或至少實務作法亟宜改弦更張，仿效美國作法，以免被害人無端受損，否則對被害人、尤其是老病之被害人，異常嚴苛不利。不解為何立法院與財政部迄今從未考慮民間疾苦，設計所得稅扣除之類方法。若顧慮損失額不易認定，則只要被告經檢察機關起訴或法院終局判決，基本上就可認為已滿足舉證責任，以解被害人倒懸之苦。否則政府有責任研擬設置受騙損害公費補償基金等類似措施，以設法彌補被害人之損失。

此外，應大修刑法或制訂特別法，對犯人應師法新加坡作法，施以鞭刑，才能戢止貪婪之風與建立羞恥之心，主謀者更可加重刑責至死刑，犯人不問主從皆不能假釋，同時對主從各犯應於刑期執行完畢再施以數年保安處分。當然，當局亦應與大陸及相關國家會商，合力嚴格緝拿懲治相關人犯，以免主犯在異地指揮利用徒眾，卻能逍遙法外。