科技．人文聯合講座／新視角：迎接開學後的國際書展

每逢台北國際書展，各大出版社無不絞盡腦汁，使出渾身解數，期能吸引更多的讀者。要吸引人潮，本來就不是件容易的事，而且今年的挑戰更大。究其因，書展在開學後才開幕，恐造成平常日的人潮驟減。就算周末加開到晚上十點，同學們要在有限的時間內品嘗豐盛的知識饗宴，也只能狼吞虎嚥，殊為可惜。

其實我也曾罹患類似的「知識消化不良症」，只不過當年困擾我的是國際會議，而非國際書展。面對上百個專題演講和學術海報，我曾無所適從，只能跟著指導老師和實驗室同仁們趕場。遇到他們各有所好時，我只能臨陣脫逃。當時最令我痛苦的是會場中的那份迷惘，以及會後的那份失落；我彷彿置身在無助的時空，不知如何探索。曾迷航在書海和講座中的讀者們，很可能有過相近的焦慮和挫折。

我原以為自己還不夠熱愛科學，才會在學術會議中迷失了方向。後來，我察覺到同事們能從容不迫地做出了選擇，乃因他們事先做足了功課。在赴會前，他們就系統性地檢視了講者的講題和摘要，接著標示出席的優先次序，甚至還會主動和講者聯絡，徵詢會後洽談的可能性。其實要執行這些前置作業並不難，但唯有事先預習，方能在會場聚焦，進而產生了「新視角」來洞悉知識。因此在踏入書展會場前，我建議讀者們可先上網，由書展官網海選感興趣的書目和講題，然後加以排序。很可能這個花不到一小時的行前作業，將在展場帶給您充實而愉快的一天。

根據過往的經驗，書展最令人著迷之處，莫過於各展位的創意設計，以及各講座的溫馨互動。誠如前述，行前規劃的重要性已毋庸置疑。然而我仍建議讀者：請預留大約三分之一的行程「漫遊」，容許自己在那個時段隨意遨遊，或翻閱自己原不感興趣的書，或旁聽不在規劃名單中的講座，甚或和未曾謀面的作家打開話匣子聊聊。這個類似下課十分鐘之舉，可能會有超出預期的收穫與樂趣。例如我好幾項跨國計畫的開展，以及和未曾謀面的作家變成好友，都是在會議或書展的「下課時間」，所擦出的火花。因此，預留部分時間給「不規畫」的行程，也算是行程規畫的一部分。

我覺得書展好似人生縮影：它既有開幕、閉幕，也有過程中的琳瑯滿目；我們始終無法窺其全貌，卻可用不同的視角端詳，以防以偏概全而失真。因此，我們大可抱怨書展在開學後才開幕，但在落幕時，一連串的怨言仍然於事無補。抱怨易使我們的視角僵化、視野窄化；這好比雖身處遼闊的森林，卻仍猛盯著手機，然後感嘆螢幕不夠大。其實把壓力視為助力，就是化危機為轉機的第一步，也是面對壓力的「新視角」。既然受到限縮的時間還是時間，我們何不好好把握在場的每一分鐘？書展見！（作者為台大教授、出版中心主任）