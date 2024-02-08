貼春聯 心誠則靈 形式其次

四時行焉，萬物生焉，將屆除夕，除舊迎新。

某勤敏學生質疑問難：「春聯怎麼貼？」我回：「你們年輕人不是很會上網找資料，網路沒答案嗎？」「老師，有啊！上仄下平，由右至左。既然右起左終，為何橫聯的字卻是由左至右？」「很棒喔！你很細心」。

難道不是嗎？何止「橫聯字序由左至右」與「對聯貼法由右至左」擾亂認知，須知自古「右尊左卑」傳統概念是以己身視野為主，而非以他者角度為憑據。風水勘輿之「左青龍、右白虎」不也如此？甚至奧運頒獎之台座，站在中間最凸是第一名，次凸第二名亦是擺設於受獎者右手邊，第三名則位於受獎者左手邊，皆非以頒獎者為主。

若據上述所言為是，則又出現扞格牴觸之概念：即是長久以來「對聯貼法由右至左」是從門外角度視內，如以自家己身視野從門內角度視外為主，則對聯貼法必須更正。

「老師，那究竟應該如何才正確？」望著學生求知若渴眼神，我適時與之閒聊荀況《荀子．非相》之「法先王」與「法後王」孟荀理念之爭：孟子推崇聖賢德行為人倫至極，故堅持法先王之道；荀子鑒於生於今之世而不可循古，須求其權變活用，故主張法後王。荀子雖主張法後王，但書在於先王之道若有裨益世俗人心者，仍須尊而從之。

「心誠則靈，形式其次。」我繼續說：「要以你父母理念為主，你的想法為次，畢竟房子所有權是父母，沒必要為此爭執，家庭和樂非常重要。等到哪天你擁有自己房子時候，對聯貼法決定權在你」。