聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼春聯 心誠則靈 形式其次

聯合報／ 鄭國成／台中科大助理教授（花縣壽豐）

四時行焉，萬物生焉，將屆除夕，除舊迎新。

某勤敏學生質疑問難：「春聯怎麼貼？」我回：「你們年輕人不是很會上網找資料，網路沒答案嗎？」「老師，有啊！上仄下平，由右至左。既然右起左終，為何橫聯的字卻是由左至右？」「很棒喔！你很細心」。

難道不是嗎？何止「橫聯字序由左至右」與「對聯貼法由右至左」擾亂認知，須知自古「右尊左卑」傳統概念是以己身視野為主，而非以他者角度為憑據。風水勘輿之「左青龍、右白虎」不也如此？甚至奧運頒獎之台座，站在中間最凸是第一名，次凸第二名亦是擺設於受獎者右手邊，第三名則位於受獎者左手邊，皆非以頒獎者為主。

若據上述所言為是，則又出現扞格牴觸之概念：即是長久以來「對聯貼法由右至左」是從門外角度視內，如以自家己身視野從門內角度視外為主，則對聯貼法必須更正。

「老師，那究竟應該如何才正確？」望著學生求知若渴眼神，我適時與之閒聊荀況《荀子．非相》之「法先王」與「法後王」孟荀理念之爭：孟子推崇聖賢德行為人倫至極，故堅持法先王之道；荀子鑒於生於今之世而不可循古，須求其權變活用，故主張法後王。荀子雖主張法後王，但書在於先王之道若有裨益世俗人心者，仍須尊而從之。

「心誠則靈，形式其次。」我繼續說：「要以你父母理念為主，你的想法為次，畢竟房子所有權是父母，沒必要為此爭執，家庭和樂非常重要。等到哪天你擁有自己房子時候，對聯貼法決定權在你」。

奧運

延伸閱讀

紅包袋春聯好討喜 新北市議員白珮茹市場大方送

小年夜開始就是關鍵！留住好運有撇步 誤觸這禁忌愈做愈窮

士檢春節前關懷送暖 受保護管束人、受刑人、馨生人全都照顧了

台糖豬肉複檢出瘦肉精 朱立倫：中央心態要改變

相關新聞

停兩岸觀光 陷賴不義？

總統大選由代表民進黨的賴清德出線，兩岸情勢將趨於緊張或平緩，眾說紛紜。但在交通部觀光署甫宣布對陸觀光團停擺的訊息中，可確...

貼春聯 心誠則靈 形式其次

四時行焉，萬物生焉，將屆除夕，除舊迎新。

過新年 少點口水 多些祝福

農曆春節將至，政治人物也開始發放春聯。去年台北市長蔣萬安的台北市府春聯有「萬安」兩字就被修理了一頓，今年改成台語諧音求好...

立院的立法權／擺脫意識形態 訂福國利民法案

中國大陸在這次台灣總統大選前，將石化、紡織、機械…產業取消優惠關稅，改課一般進口關稅。產業界叫苦連天，民進黨政府跟過去一...

醫學中心評鑑 盼I²醫院冒出頭

歷經新冠肺炎的洗禮與醫院評鑑停頓三年後，二○二三年重啟醫院評鑑，特別是百尺竿頭更上一層樓的企圖心，在這一次台北區與北區的...

檢驗是科學 沒有羅生門

女兒因工作關係通常吃晚餐都在十點後，常常煎一片肥瘦兼具的肉片，沾醬，放一段蔥白，一片蒜，一節生辣椒，裹著整片入口，配上小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。