科技．人文聯合講座／社群媒體的國會秀

社群媒體CEO們包括Meta的祖克柏、抖音周受資、X的Linda Yaccarino、Discord的Jason Citron和Snapchat的Evan Spiegel等人於上周再度至國會聽證，答覆其造成青少年（女）傷害問題。在參議員Josh Hawley的逼問下，祖克柏不得不對在場因孩子被網路霸凌致死的家長們道歉。

自二○一八年祖克柏首次到國會聽證以來，平台業者與議員們的交手互有斬獲。一開始議員質詢顯示他們對新科技一無所知，引起許多矽谷派人士的嘲諷，認為立法管制平台無異天方夜譚。隨著歐盟、美國裁罰案件及專家調查報告紛紛出爐，國會議員亦增強其網路產業知識，國會聽證對平台CEO們愈來愈像「拷問」，甚至會顯出詞不達意或跳針的窘況。

例如，當議員詢問祖克柏，Meta有什麼措施可以徹底阻絕幼童／青少年受到網路性剝削？他只能不斷強調Meta偵測技術是業界領先標準，且去年已投入五十億美金做技術研發。然根據華爾街日報與史丹福大學及麻州大學合作的研究指出，Meta提報二○二二年平台所偵測之疑似兒童性剝削案件數為二七二○萬件，占全美總數（三千二百萬）的八成五，遠超過其他社群媒體總和。

國會頻繁地傳喚業者作證，也顯示議員無力改變的焦慮感。他們已提出眾多跨黨派法案，但皆止步於委員會，一直無法排入兩院院會議程。這意味民主、共和兩黨對管制平台產業尚未有共識；共和黨人一貫認為矽谷新貴對他們有敵意，故不贊成平台可處理言論（content moderation）；反之，民主黨人認為平台必須擔負言論處理責任，以阻絕衍生犯罪行為，故力主修正電信法第二三○條網路業者免責條款。

其次，網路技術日新月異，尤其生成式AI問世後，遂行網路犯罪的成本大幅降低，而執法成本卻大幅提升，如同春風吹又生，抓不勝抓。如何指認有效手段，課責平台業者，以嚇阻網路犯罪，亦是立法另一大難題。故國會聽證已變成議員們的秀場，三不五時地博取鎂光燈與版面，但心知肚明立法尚待天光。

從美國國會運作看台灣近日在野黨喊出的國會改革，要有效制衡行政部門必須有三配套：一為賦予立委聽證權。目前立委的公聽會非有法律的強制力及違反的罰則如藐視國會罪，故官員參加是給立委面子，不參加者比比皆是，或者參加者層級太低，無法代表機關，形同委員個人的秀場，浪費立法資源與民眾期待。二為立委提案，可逕行審查與朝野協商，毋須待行政院提出對案。最後，人事審議與同意權應下放至各委員會，便於專業與實質審查，讓全民檢驗官員的政策承諾與適格性。

如同青壯派學者期待國民黨的開放，開放的國會結構才能讓長久失衡的國會不再「自宮」，立委們不是太監！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）