大屋頂下／美國的掙扎 台灣的風險 賴清德在等待川普嗎

川普聲勢看好，可能在十一月勝選回鍋出任美國總統。

有人認為，在這個趨勢下，賴清德必然會等待川普就任後，再來定調台美中三邊關係。但另一種見解是，賴清德應當以五二○作起點，先為兩岸關係搭起一個能夠和平穩定發展的架構，並藉以在台美關係上取得必要的自主性。否則，等到川普上台開始玩台灣牌，賴清德的兩岸關係及台美關係，就可能會捲進川普黑洞，被美國牽著鼻子走，完全失去了主體性，由不得自己。

近來有一個「川普二○二四競選宣傳片」（二○二二製作）在網上流傳，主調是「賣慘」，售賣美國的「芒果乾」。

通篇川普用煽情的哭腔陳述。破題就說，「我們是一個衰落的國家，我們是一個失敗的國家」。「這個國家的經濟正在掙扎，我們是一個在很多方面成為笑話的國家」，「但我們永不屈服，永不崩潰，永不讓步」。結語是，「現在是時候再次談論我們國家的偉大了」。

川普說，美國是一個失敗的國家，正在掙扎，這相對是一個寫實的陳述。他的口號「使美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）之所以風靡，就是「美國正在失敗」的對照。

美國失敗，必須找到失敗的根本原因，並找到正確的治療方法。這也許可從上世紀九○年代談起。

九○年代起有兩大歷史潮湧。一、蘇東波，因此出現了歷史終結論，以民主政治為人類文明的終極典範。二、全球化，以自由經濟為全球治理的理想路徑。

但是，這兩大潮湧，到了二○一○年代後期，卻同時出現了兩個大迴旋或大潰堤。一是民主政治的失能，甚至失敗，美國的民主已被形容為內戰。二是全球化（自由經濟）的解構，至今，關稅、脫鉤、斷鏈、圍堵、去風險等皆成了高頻詞。川普正是指出這兩大潰堤的小童，且他也是這兩大迴旋的弄潮者。

民主政治的失能與自由經濟的反噬，美國皆是最具代表性的重災區。如今的美國就像是一頭受傷的大水怪，在大海中咆哮掙扎而引發了大海嘯，這正是目前整個世界呈現的景象。

歷史若要為這個時代下一個標題，那就是：美國的掙扎。

民主政治失能與自由經濟反噬，這是因二者皆有內建的缺陷，但美國自身操作的失敗也是咎由自取，川普這類民粹妖精更是罪無可逭。但是，川普不作此想，且認為自己才是ＭＡＧＡ的救星。

尤其，美國這頭水怪，將自己受傷的原因簡化歸咎於另一頭水怪，那就是中國。中國由於專政的優勢及統制經濟的效益，出現了超趕美國的勢頭，使美國覺得自己是「一個失敗的國家／笑話的國家」。於是，美國為自我救贖下的結論是：太平洋之大容不下兩頭水怪。

從紀錄來看，川普欲使「美國再度偉大」，有兩個核心操作。一、孤立主義，將「合縱」改為「連橫」，退群，退出ＴＰＰ，甚至揚言退出北約。二、保護主義，揚言對所有國家的進口項目全面課徵十％關稅，及「美國製造」等。

然而，川普若欲以孤立主義及保護主義作個自了漢，這不但治不了本，恐更加削弱美國的內外能量，連標也治不了。

準此以論美中對峙。一、先說孤立主義。川普以任內沒有新啟戰爭，又主張自阿富汗、伊拉克撤軍、綏靖朝鮮等功業為榮，並稱若回任將在一天內結束俄烏戰爭，又對是否出兵保衛台灣稱「清楚表態不利於未來談判」…。這種「止戈為武」的孤立主義，將成為美中鬥而不破的天花板，川普不會為台灣豁出去。二、川普的保護主義，可能仍以關稅及製造業回歸美國為主，更因其退群的孤立主義，也許不會像拜登這樣以全力在全球圍堵中國的經濟發展。

以上這些討論當然太過簡化，卻可能是一個骨架的描繪。台灣必須對川普若回任後的大局有一個大概的想定，然後才知道川普可能如何對台灣？及台灣應當如何對川普？

川普體系的源頭是「美國失敗論」，他的表現是「美國的掙扎」。他的操作與其說是擴張性、外向化的「使美國再度偉大」，不如說是縮回去、內向化的「使美國明哲保身」。

美國的失敗是因民主政治及自由經濟的反噬（不能因此否定民主政治及自由經濟的文明根本價值），但川普仍須面對中國的存在與崛起。他當然仍會玩「台灣牌」（還記得龐培歐與波頓這類的鷹派人物吧），但孤立主義將使他更自私自利，也更不可能要美國為台灣付出不合適的代價；至於他的保護主義，認為「台灣搶走美國所有的晶片生意」，也必會使台灣為他的「台灣牌」付出他想要榨取的代價。

川普如果回鍋，想像中的台美關係是，他的台灣牌會玩得花樣更多，或許更剃刀邊緣、更驚悚，但他只想藉以挑逗中共、玩弄台灣，卻絕無可能為台灣這個「小筆尖」付出使美國傷筋動骨的代價。然而，相對而言，他也將更不吝惜地玩弄台灣，為了美中博弈，要用台灣這個「小筆尖」不時地去戳一戳中國那張大書桌。

川普的世界觀是「全世界都在剝削美國」，其實在他眼中，台灣也在「剝削美國」，台灣若要報答美國，就須做一張他可玩弄於股掌間的「台灣牌」。這不是一個「公平交易」，他要玩你，你別想玩他。

台灣牌的訣竅是：用台灣勒索中國，用中國勒索台灣。

在這樣的想定下，賴清德應如何建立他的台美中三邊架構？準備一切聽川普擺布？或必須建立最起碼的主體性，以免淪為川普的傀儡與玩偶？

拜登玩台灣牌，蔡英文還有過欲婉拒裴洛西來訪及將麥卡錫來訪改為在洛杉磯會面，可見尚知拿捏。但以賴清德如今的狀態來看，他可能在操作上連這樣的分寸都沒有。川普要他怎麼演，傀儡就怎麼演。

賴清德至今甩不掉「務實的台獨工作者」及「台獨金孫」的帽子，如果屆時對川普有求必應，甚至要五毛給一塊，那麼他將牢牢給自己貼上「倚美謀獨」的標籤，勢將面對不可開交的台美中三邊惡劣關係，凶險莫測。

因此，賴清德應當在五二○至川普若回鍋之前，先將自己在美中台之間的位置擺正。這個位置，就是「在中華民國憲法下，不統、不獨、不武」；然後把這個位置，台美關係定錨在中華民國，告訴川普；兩岸關係也定錨在中華民國，告訴習近平。

賴清德應讓內外知道，台灣沒有「倚美謀獨」的問題，兩岸只有「定錨中華民國，共構和平競合」的議題。

川普的掙扎，賴清德的風險。