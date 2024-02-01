陸航線示警 台航向何方

中美爭抗方興未艾，兩岸互疑持續加深，這種氛圍在民進黨取得總統三連任後，台灣安全更是雲霧籠罩，呈現山雨欲來之勢。

兩岸關係低迷或惡化，小事也能演變成大事。中國大陸民航局自今天開始取消M503航線自北向南飛行偏置，且後續將啟用該航線由西向東運行的W122、W123銜接航線，就是明顯例證。

中國為緩解航班增長壓力及確保飛航安全等原因，二○○八年期望在海峽中線四點二海里平行西側，開闢M503航線。兩岸在二○一五年馬政府時期達成共識，陸方尊重台方海峽中線安全顧慮，釋出善意將M503實際飛行路線向西推移六海里，採由北向南單向航行。但在蔡政府時期，大陸於二○一八年啟用M503航線，雖然維持向西偏航六海里，卻同時啟動W122與W123自東向西銜接航路。如今，北京不僅取消「M503航線自北向南飛行偏置」，且後續將啟用 W122、W123由西向東銜接航路，在抵達M503航線前朝台灣方向飛行。

初步觀察，由於未來飛行M503航線班機將更貼近海峽中線，台灣各界評論大都指稱將壓縮空防縱深及預警時間，抨擊中共試圖抹去海峽中線的存在。例如，民進黨表達抗議，批評中共忽視雙方溝通結果，片面破壞現狀，影響飛航安全，衝擊區域穩定。國防部抨擊中共作法蠻橫、升高緊張情勢、衝擊台海現狀。交通部則指航路偏向海峽中線影響民航和軍機飛航，將於國安單位聽取交通部和國防部簡報後再做因應。

然而，深入思考卻不難發現幾個問題。首先，相較於中共軍機和軍艦幾乎每日擾台且跨越中線臨近台灣領海和領空，高空氣球在台灣上空不時窺探，以及中共近年數次環台軍演與戰備警巡，此次M503航線及銜接航路的調整，兩者之間的安全等級豈可同日而語？有關單位「明見秋毫而不見輿薪」，夸夸而談所為何來？所為何事？

其次，台海中線以西的民航機飛航，與中共導彈、遠火、軍用飛行器及戰艦對台海安全的潛在威脅，也很難放在同一檔次。中共強調人民戰爭，民航機在戰時有可能做為如運兵及運補等軍事輔助工具，但海峽中線以西民航機航道及航向的改變，對安全威脅應該適切如實解讀，過度誇大並非好事。政府相關單位重視對抗中共認知戰，奈何卻以強化民眾印象來助長對岸認知戰成效？

再次，中國大陸在台灣大選之後動作漸多，而且涉及外交、經貿、民航、法律、軍事等諸多層面，這種趨勢在兩岸互動無法改善之前或將成為新常態。台灣安全過往大都聚焦國防軍事，政府各部會或跨部會之間安全協作的探討與演習，通常聊備一格或形同虛設。面對威脅宜思考有效因應作為，必須務實形成力量，否則必難因應多元複雜的各種安全挑戰。人才的育訓培養，更是刻不容緩。

中國此次調整台海中線西側附近航道，顯然是向台灣釋放某種訊息。在這動亂不平靜、充滿迷霧的時代，寄望台灣新領導群能引領正確航向，為台灣帶來安定繁榮前景。