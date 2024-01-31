新國會如何貫徹民主真諦

二○二四年總統及立委大選已結束，民進黨候選人賴清德當選總統，惟得票不過半，執政黨立委席次亦未過半。未來新政府與新國會如何貫徹民主真諦、健全國家憲政體制運作，以建立富國裕民、安和樂利社會，是全民所關心。

政黨政治在代議制民主政體裡，一般皆以參加選舉為手段，各政黨候選人紛紛就國家及社會重大議題提出主張與論述，爭取選民認同，獲取多數選民支持並取得執政權。在必要時，結合不同政黨進行政治結盟，聯合執政。為貫徹民主政治真諦，避免少數執政導致政治動盪，憲法學者蘇永欽教授選前曾多次呼籲修改總統副總統選罷法，改採絕對多數，以符合民主原則。惟賴清德仍在現行規範下，以百分之四十選票當選總統，取得執政權。

我國憲政行政權及立法權之運作採雙首長制，總統為國家元首；行政院長由總統直接任命，不須經立法院同意，惟行政院長須赴立法院作施政報告並率各部會首長備詢。尤其若總統兼黨主席，立法院執政黨立委又占多數，施政要聽命於總統意志、受總統箝制，立法權聽命黨意導致「黨意凌駕民意」，未能真正代表民意監督行政權，容易造成總統獨裁之憲政危機，破壞行政、立法、司法分立制衡機制。

總統及政黨之政治責任，僅於任期屆滿改選時，方才接受民意監督考驗，民意平時無從監督，造成行政權運作混亂及立法權無從制衡監督，國家憲政體制運作存在重大違失。此次大選結果顯示，總統候選人得票率三黨皆不過半，立委席次在立法院亦三黨不過半，已充分反映民意。未來法案要表決通過，必須國會內各政黨進行「合縱連橫」，全民關心並期待新政府與新國會有改革魄力。

為貫徹民主政治真諦，避免少數執政，期盼新國會可討論若維持總統制，是否修改總統及副總統選罷法，得票率未達半數應進行第二輪投票，以符合民主真諦。其次，若採總統制應速建立責任政治，總統須受國會監督，須赴立法院作國情報告並備詢；行政院長由總統提名，須經立法院同意任命。再次，採總統制，在台灣政治生態下，第三黨不容易在兩大黨中生存，民主政治必須容納少數政黨之存在及意見，國會也可研究討論是否修憲改採內閣制，由國會多數黨組成內閣並向國會負責，未達半數時可與其他政黨組聯合內閣，讓少數黨能參與國政。

最後，執政者應融合採納在野黨的良善意見，特別是競選期間各政黨所提政見，包括兩岸與國家安全、經濟發展與能源政策、特別預算與財政紀律、人口老化與弱勢族群照顧等問題，化競爭為合作，為國家共創未來。