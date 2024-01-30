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消費權益不保元年將來臨

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、中國文化大學地理系教授（台北市）
長榮航空機師罷工事件落幕，28日長榮航空代表、人事室副總普維屏（左起）在行政院副院長鄭文燦見證下，與桃機工會理事長李信燕簽署協議，宣告罷工事件落幕。桃機工會／提供
長榮航空機師罷工事件落幕，28日長榮航空代表、人事室副總普維屏（左起）在行政院副院長鄭文燦見證下，與桃機工會理事長李信燕簽署協議，宣告罷工事件落幕。桃機工會／提供

長榮機師宣布將在春節連假及清明連假罷工，讓消費者心情七上八下、手忙腳亂，最後在行政院、勞動部等協調下「不罷工了」，會吵的孩子有糖吃，最倒楣的還是消費者。

長榮機師罷工事件落幕，內心憂喜參半，喜的是消費者鬆一口氣，可以安心的出遊度假；憂的是日後罷工事件將層出不窮，政府部門的提前部署措施為何？消費者的權益如何確保？

回顧此次長榮機師的三大訴求：調漲飛行員薪資、調漲外站津貼、停止聘用外籍正駕駛。前兩項就是想要調薪，第三項的理由是「長榮航空擴大聘用外籍機師，對旅客飛航安全造成嚴重潛在威脅及負面影響」。但是威脅在哪？負面影響在哪？是否各國航空公司外籍機師飛來台灣都有飛行安全威脅？然而，交通部林國顯次長回應表示「引進外籍機師沒有飛安問題」。

廿八日在主管機關「積極協調」下，雙方達成共識與四點協議：一、調漲機師薪資。二、調漲外站津貼。三、公司同意不直接進用外籍正機師。四、工會同意至一一五年五月卅一日前，不再就上述三項爭議發動爭議行為。

此協議看來，機師工會大獲全勝、長榮公司照單全收，但消費者還是高興不起來，消費者是最大的輸家。因為該協議等於同意一一五年五月卅一日以後，工會在主管機關協議下，將可以明正言順的發動罷工；況且在有樣學樣下，後續台鐵、高鐵、捷運、客運…罷工事件將絡繹不絕，消費者權益不保的元年即將來臨，業者同意加薪的同時，是否就是票價調漲時？

長榮機師罷工事件落幕，正是主管機關好好省思如何落實消費者權益保護措施的時候。例如，要求勞資雙方定期溝通協商、罷工要求事項於幾年內不得再提出、罷工預告期要讓消費者有應變時間；罷工非屬不可抗力情事，旅遊不便險應列入理賠範圍，並明訂罷工引發的退費機制等等。

罷工 機師 消費者

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