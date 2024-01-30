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施明德不闖總統府的理由

聯合報／ 吳昭明／資深新聞工作者（台南市）
民進黨前主席施明德當年發動百萬人反貪腐運動，率群眾吶喊「阿扁下台」。本報資料照片
民進黨前主席施明德當年發動百萬人反貪腐運動，率群眾吶喊「阿扁下台」。本報資料照片

施明德遇到郝柏村〉，黃年提及：「如果紅衫軍衝進總統府」。

由於筆者支持黨外運動及從事新聞工作的機緣，施明德到台南與友人聚餐時，多次被告知，得能聽聞施明德析論不少情事，乃為黃年大文續貂。

紅衫軍事件後不久，有天深夜在友人家飲酒聊天，筆者請教施明德，不引領紅衫軍轉進總統府的理由。施明德詳細分析多種可能的變化：

其一，帶領群眾往總統府衝，即便政變成功，但先賢們所奠立的民主、法治基石勢必蕩然無存。後續登場的，可能是第三世界長年動盪不安的情境。

其二，當群眾逼近總統府時，駐守憲兵部隊很可能開槍制止，導致許多無辜民眾流血、傷亡。

其三，陳水扁一旦離開台北，宣布紅衫軍叛亂並戒嚴，指揮部隊鎮壓，進而台灣內亂。演變至此，不但美國可能干預，更授以大陸出兵統一台灣的好理由。

在百萬紅衫軍圍城，波濤洶湧的當下，施明德不改冷靜、克制，深思種種演變，以及後續的諸多可能。置身難以抗拒的磅礴氣勢中，竟以一人之力遏阻政變的洪流，唯大智、大仁、大勇若施明德能夠。

當晚筆者還請教：紅衫軍甫結束，拒絕訪問大陸的安排，不但錯過成就歷史高峰機會，也漏失獲諾貝爾和平獎可能。施明德笑笑淡然回說：訪問大陸，什麼時候都可去。

施明德 總統府 憲兵

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