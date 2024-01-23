以哈衝突 歐盟難施力

歐盟是以人權、價值、和平為基礎的規範性強權，在以往的以巴衝突大抵是採取等距的策略。歐盟是巴勒斯坦人主要的人道經濟援助者，也和以色列有諸多自由貿易區等廣泛的合作協議。歐盟偶爾也會因巴勒斯坦人進犯以色列而與美、以同聲一氣，警告哈瑪斯改弦更張，否則將受懲罰。例如二○○六年巴勒斯坦人殺害兩個以色列士兵，俘虜了一人，歐盟即支持切斷對巴勒斯坦人的援助與接觸。不過，事後證明切斷援助巴人都是錯誤，歐盟深刻體悟。

此次以色列為反擊哈馬斯恐怖襲擊而發動對加薩的轟炸行動，第一時間出身德國的歐盟執委主席先於衝突爆發後不久即訪以大力相挺，導致歐盟理事會主席和歐盟外交與安全政策高級代表，在隨後面對阿拉伯世界怒火時，為求歐盟立場一致，難以招架，未有像樣的方案。時至今日戰爭沒有緩解跡象，歐盟的「扶以」立場開始鬆動。坦白說，歐盟機構和成員國之間的分歧乍現早現端倪，特別是歐盟外交政策最高代表早在去年十月中旬，對於以色列要求在一天之內將一百多萬人撤離加薩北部嗤之以鼻，嗆會釀成人道危機，日前再度集中火力抖出以色列創建並出資支持哈瑪斯。

此外，歐洲議會一月十八日通過了一項加薩停火決議，呼籲以色列停止轟炸，同時要求哈馬斯必須釋放所有人質，要求巴勒斯坦解散被歐盟列入恐怖組織的哈馬斯組織。歐盟提出的和平方案，恰如外交政策最高代表所云的「兩國方案」，朝向建立獨立的巴勒斯坦國與以色列和平、安全地毗鄰共存，歐盟認為這是實現長期和平的唯一選擇。歐盟揚起和平大旗，與美國在對以色列的支持問題上進一步拉開了距離。

歐盟需硬起來的原因：一、為期一年多的俄烏戰爭轉到以哈衝突讓歐盟精疲力盡，一百萬的彈藥都未能如期給烏，哪有餘力化解近東的衝突，但如不介入，隨時可能招來移民而延燒國內政局。二、解決以哈衝突之中，西方國家被俄羅斯評為展現雙重標準，特別是對阿拉伯世界而言，西方國家未對以色列採取制裁措施。三、紅海危機未解，僅中俄商船可以通行。四、若歐盟想專心在俄烏戰爭中發揮影響力、助烏克蘭一臂之力，就必須對以哈衝突在道德上採取明確立場，並以政治手段發揮歐盟價值—協調和平的能力。