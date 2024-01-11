用選票讓台海戰爭風險下降

中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美，由於臨近台灣大選，勢必觸及台灣問題，備受關注。劉建超表示，對中國來說，台灣問題是核心利益的核心，是不可越過的紅線；中美雙方要妥善管控分歧，尊重彼此底線。評論者認為，劉建超訪美，就是為管控台灣大選後的美中關係。

近日媒體刊登一篇美國學者的文章，指出美國一些專家認為，北京支持侯友宜，因此美國必然支持賴清德；其他專家則主張，美國希望侯友宜勝選，因為可以緩和台海緊張局勢。事實上，拜登政府對台灣大選採取中立原則，並準備與台灣人民選出的任何一位總統密切合作。筆者認為，美國方面對台灣選情的估計，認為藍綠目前選情緊繃，尚難絕對判斷勝負，無論誰當選都會有一定程度的風險必須承擔，但是對於侯友宜執政可以緩和台灣海峽的緊張局勢，則是一個非常重要的考量。

筆者認為，若國民黨此次贏得總統寶座，重申強調一中的「九二共識」，依中華民國憲法並無違逆，且海基、海協兩會恢復溝通，貿易、學術以及兩岸人民的交流將日趨正常。中國人說見面三分情，由此兩岸關係必將暖化。雖然中共方面要求兩岸統一的原則不會改變，但是台海的戰爭風險逐步下降，確實可以期待。

民進黨擔心兩岸交往熱絡會損害台灣的主權，事實上馬英九執政時期兩岸簽訂了廿三項法律協議。蔡英文並沒有廢除這些協議，可見她也認為這些協議對台灣有利。民進黨過去八年執政，除了內政效率低落、貪腐嚴重，最大的問題在於反中的意識型態，以零和遊戲處理兩岸關係。筆者相信美國政府也未必樂見兩岸關係持續惡化，尤其是美國在處理美中關係上也不是零和遊戲。

世界局勢日益紛亂，中華民國與台灣在經貿與科技動力以及良好的社會機能方面，遠優於世界上許多的國家與地區，因此我們必須珍惜長期以來努力的結果，同時也應依中庸與中道的原則處理內部族群矛盾與兩岸關係，使我們免於高成本的內耗以及戰爭的風險，而將大部分的資源與時間用在建立更良好的社會之中。

一月十三日的總統暨立法委員選舉，其結果將影響深遠。中華民國已進入民主政治軌道，且逐步運作正常，由此未來整體中國的走向，必然也會受到台灣政經機制的良性影響。在兩岸長期分裂過程中，筆者祝福中華民國與台灣，做為中華民族的民主雅典典範。