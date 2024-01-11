衛星警報 爆國安處置危機

日昨國防部偵獲中共在四川「西昌衛星發射中心」，使用長征二號丙式運載火箭將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，並成功進入地球軌道。由於火箭飛行路徑飛越台灣南部，高度在五百公里以上，因此啟動空中預警系統，以簡訊方式發布「國家級警報」，引發國人恐慌譁然又紛擾不斷。由於事涉重要國安處置程序，又正值大選最後敏感時刻，有必要釐清真相及應變處置是否得宜。

首先四川「西昌衛星發射中心」距離台灣約一千九百餘公里，我國於中共發射運載火箭一分鐘後即偵獲該目標，由於火箭以逃脫速度一路鑽升及不斷加速，總耗時僅六分鐘即通過台灣上空，此時國安單位未對全民有任何通知，卻於中共發射十四分鐘（已經通過台灣八分鐘之後）才以簡訊告知，此時距離台灣已數千公里之遠，戰機稍縱即逝，此時告警的意義已完全喪失。

再者，中共運載火箭兩節推進器的脫落點是在六百公里及一千四百公里的大陸山區，這是原先設計的規畫，通過台灣上空時高度已達五百公里，早已超過二百公里的地球軌道，此時縱算有任何物品脫落，由於已在太空無重力狀態，在「動者恆動、靜者恆靜」物理定律下，只有變成太空垃圾在宇宙中飄浮，不會下墜到地球。最多只有微重力的影響，要靠經年累月的微幅累積，才會逐次接近地球，真正會有影響也是四年之後了，而且墜落到台灣也是微乎其微，可能比中樂透還難。

美國眾議院議長裴洛西二○二二年八月來台，中共實施高強度「圍台軍演」並發射導彈穿越台灣上空，在當時緊張氛圍下並未發布任何國家警報告知全台民眾，而此次中共發射人造衛星不具攻擊爆炸的破壞威脅，竟要大張旗鼓喧嚷，而且有關警報英文又誤用飛彈（Missile）一詞，使民眾心理恐慌有如驚弓之鳥。這種「此地無銀三百兩」的態樣，在大選倒數的緊張時刻，讓人質疑國安單位是否又在操作「介選」，是否又在搞「奧步」。

近年中共國力快速崛起，每年火箭發射量約六十餘次，平均每周一次，其四座衛星發射中心分別為山西太原、甘肅酒泉、四川西昌、海南文昌。而西昌發射中心是其中規模最大、設備最先進、發射任務最多、具備多型號衛星發射的場域，其中探月工程「嫦娥一號」至「嫦娥四號」的探測儀器都在此發射。去年多次發射衛星通過台灣上空都沒發布國家級警報，選擇現在大選時機發布，有何其他政治意圖，頗令人費思。

最後，國家級防空警報是由「空軍作戰指揮部」指揮官掌握當時狀況，並根據「國軍突發狀況處置規定」下達發布指令。然則，中共戰機、無人機常年在台海中線及我傳統空域活動，甚至高空「探空氣球」大量對台放送，其嚴重性、侵犯性比在太空中的科研衛星嚴重許多，卻未發放任何警報，顯然作業依據、基準都有極大的程序缺陷，是到了該徹底檢討的時候了，更要趕快贏回人民的信任及尊敬，否則買再多武器裝備，在信心全失的狀況下也只能徒呼負負。