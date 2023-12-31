災難級失言 賴選情吃力

總統大選唯一的電視辯論受到高度矚目。研究顯示，辯論影響最大的不是支持度，而是支持者對候選人的信心，表現出色有助強化支持，失誤則可能產生信心危機、不利選情。

觀察整場辯論，賴清德、侯友宜和柯文哲要說明顯錯誤，大概只有賴「中華民國是災難」的發言。整場辯論的總結就是，柯打了半場好球、侯漸入佳境，賴仍是一貫的自覺良好。

在申論階段，賴的主軸是「選對的人、走對的路」，除了闡述政見，他批侯要走回「上個時代」，批柯是複製貼上綠營政見。侯則羅列民進黨十大執政問題，並提到新北防疫期間受到綠營不公待遇，並質疑賴的台獨立場。柯的申論稿則是他政見會的精華版，只是對民進黨執政的批判更為直接強烈。

其次是媒體提問。原本中立的媒體提問，是為讓辯論聚焦、議題涵蓋面更廣，可惜部分問題立場鮮明。例如問侯統一問題，提問人竟加上一句「不要再講憲法」，給人提問人兼「助辯」之感。五題有四題與兩岸外交國家認同有關，一題涉及候選人房產土地爭議，未問經濟能源等主題，涵蓋面不足。

在這一階段，三位候選人多是以基本立場作「選擇性答覆」。但因侯柯都是以執政黨為攻擊焦點，讓賴腹背受敵常處被動，對問題的閃躲也比侯柯更明顯，例如竟未主動提到自家違建爭議。尤其，賴清德那句「中華民國是災難」確如後面柯文哲所說，是個「災難等級」的失言。

第三階段交叉詰問。三人幾乎所有問題都在凸顯對手的不可信任。但階段因為賴也能扮演質詢者而非被動回答，明顯比上階段展現更多火力，對氣勢有提升效果。本階段還出現一個情節：當柯談到農地問題，說到那與他的父親對他回新竹行醫的期望有關，突然哽咽，似乎有些熄火，也為之前為自家違建流淚飽受批評的賴清德提供了反擊機會。

至於結辯，柯受前一階段情緒影響，結論氣勢明顯不足，且他談到要贏，卻未說明民調落居第三要如何贏；侯的結辯則是他全場表現最佳的時刻，除了順著柯的哽咽談到如果能下架民進黨、追求更好未來，就不再需要流淚，他還說未來籌組聯合政府柯會扮演重要角色，侯的結辯還有個鏗鏘有力的結語；賴提到要「深切反省檢討」，但這與整場辯論他的「自我感覺良好」不太協調。另一段說「我不是賴神」也有突兀感，因為他的台獨和其他爭議，選戰中「賴神」已經很久沒聽見了。

除了關心候選人表現，選民也不能忽略辯論中送出的兩個「關鍵訊息」：第一，賴雖是執政黨又在多數民調領先，但顯然因為執政和台獨的包袱沈重，讓他顯得相當吃力，多次用「假訊息」三個字想閃躲對手攻擊。再加上發生災難性失言，只怕未來選情會更吃力。

第二，從辯論中可以看出，這場選戰最終是兩個故事版本的選擇：要嘛認為過去八年民進黨做得很好，選賴會更好；要嘛認為民進黨專制無能貪汙腐敗加兩岸兵凶戰危，選賴會更差。兩個版本各說各話，哪個能凝聚最多選票，將決定選戰勝負。