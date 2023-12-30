放任當尊重 校安洞誰補

新北市國三孩子，在自己的學校，自己的班級，就如此突然的離開，大家都震驚難受。據聞林萬億政委下周將召開社安會議進行討論。回想歷年來高倡兒少權益保障的會議，規範的是成人保護兒少，但是否也可能造成因受限尊重年輕學子權益，而導致「無法管也無法教」的師生遙遠距離？

教學現場教師勤管嚴教，引導學生學會負責，需要付出多少真心真意？但是，當人權主張的高調倡議，取代人格養成的真誠公義，是否會形成學校各種互動關係的漏洞及鴻溝？多年來，這現象已經漏太久、洞太大了，不願意真誠檢討的後果，校園內應有的安全保護、人際尊重與負責勇氣有落實嗎？

筆者在培育師資過程多有參與，也接到許多進入教育職場的學生回饋，深覺台灣親師關係被破壞，親子關係不穩固，這個洞太深了。民進黨要教官退出校園，強調這不只是「人」的離場，更是一種「符號」的離開。但是，學校不只是「安置」學生的場所，真實日常是成就「人才」，所以必須要「有所管有所教」，否則就失去學校的目的及意義。當師長及家長已不是孩子成長挫折回防的堡壘，有時候，錯誤就無法挽回！我們不願意在這件事情上撒鹽，但為什麼我們如同傷口上有鹽，會這麼的痛？

潘部長說國中沒有教官要補校安人員。當初，是誰把教官趕出校門的呢？社會輿論也不乏指教民進黨為拉年輕人的票，讓少管少教變成學校的枷鎖與教師的無奈，形同將放任視為尊重，認同犯錯不用負責。孩子沒有慈繩愛索的引導，腳步失滑難免，動作失手難免。而我們的未來，不必談什麼統一獨立，要擔心自然消失，也就難免。

潘文忠部長說，學校要落實三級輔導。對，這很重要。但更重要的是，沒有人敢管敢教孩子，才是現在校園的實境。動輒強調人權尊重的制度，讓老師管教孩子心生害怕，也讓許多學生形成犯錯不一定需要負責的偏離價值觀。當不被信任成為政客炒作的亮點工具，學校如此，托育中心也類似，沒有人願意當托育照顧人員。校安問題不是補人力，是現有的人力想離開。托育照顧現場，以前說薪資低，現在加薪也照樣缺工。

當沒有出大事到無法收拾時，國中小學校，管教孩子被孩子衝撞的老師，會被教育高層關切，會被社會大眾認定是不懂溝通、缺乏尊重。托育幼教現場也一樣，只要孩子跌倒有瘀血，托育老師得陪家長看過一天又一天的監視錄影資料，但九成多都沒有問題，都知道這是學習的歷程。教育照顧兒少的學校或托育中心，被政客視為高舉兒少權益的敵對人物。打壓教育照顧孩子的人，就是拆毀孩子學習負責及自控能力，剝奪孩子浸潤溫暖人際及快樂安全的機會。

政府官員們，你若不見自己眼中有梁木，怎能對弟兄說：容我去掉你眼中的刺呢？只想開會解決問題，是要檢討誰呢？政治人物請卸下假冒偽善的妝容，當不當權，得不得勢，都不應該忽略人情人命，都不應該沒有是非，沒有溫度。