融合+做中學 解課綱困境

最近討論一○八課綱應該納入何種內容，爆發極大爭議。國文老師抗議，新課綱刪掉顧炎武〈廉恥〉，學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」。而某作家則反駁，「國文課」什麼時候變成「道德課」？

種種爭議，都是因為大家的思考被限制在傳統「擴張」的加法教學迷思，因此當知識爆發時，在有限的上課時間內無法兼容並蓄。在此框架的限制下，現行的解決方式是「選修」。每個科目學分減少，少量多樣，項項皆學，樣樣稀鬆。於是乎大學教授告警，在一○八課綱的設計，高中自然學科的必修時數過少，無法接軌大學教育。聯發科大老闆更是憂慮，新一代人才出現「素質斷層」。

真正的解決之道，是反向思考，採用「融合」的減法教學，並加入「做中學」的機制。「國文課」當然能變成「道德課」。經由融合，國文、歷史、地理和道德這些人文知識都能同時學會。具體作法是鼓勵不同科目的老師合作，共同設計跨學科的課程。例如，以歷史為時間主軸，讓國文、歷史、地理和道德的老師共同規畫課程，以創造更具連貫性的學習體驗。

那麼科學工程方面呢？微積分、物理、化學等，只是描述自然現象的不同模型方式罷了。我們沒有足夠的想像力，參透表象，吾道一以貫之。我個人的發現，以計算機程式語言為基底工具，我們可以融合科學及工程的每個科目。具體作法是採用「做中學」方式，以實際專題為基礎的教學方法，讓學生在解決特定問題的過程中，同時涉足不同學科領域，培養學生的綜合思考和解決問題的能力。

很多家長問我，他們的子弟何時學程式語言最恰當。我反問：「如果要學會英文會話，何時開始較好？」答案是，愈早愈好。

學不會程式語言，原因有二：其一，有些程式語言的設計不佳，不易弄懂。現代的語言如Python就很趨近於英語會話，應可解決此一障礙。其二，教學的老師往往能夠深入，無法淺出，將簡單的教學複雜化，因此學生愈學愈迷糊。整合英語學習和程式語言學習是一個創新思維，例如在英文課程中引入編程概念，這樣的結合可以促進邏輯思維和問題解決能力的發展。我發展一套教材EduTalk，目標是讓學生可同時學會Python並完成高中所有物理實驗。這是一個融合教學的範例。

本學期我和謝仁俊教授合開「開門見山」通識課，在介紹物聯網及AI知識時，同時融合社會現象，想解放學生的想像力。例如，我介紹一些AI應用的範例後，藉由這些範例，提出「人和AI結婚有意義嗎？」這個問題，讓學生思考「婚姻」這個人類學的一個基本議題。

下個學期，我受邀到清華大學的政經學院授課，院方希望我教學生如何將AI融入政治及經濟。我的功力不足，只敢勉強承諾以智慧城市的觀點，很粗淺的探討AI如何將科技融入社會及藝術。政治及經濟是很複雜的學科，遠超我能力，但是我深信必定有融合方式，留待專業的教授來達成，鼓勵學生以做中學的方式設計並實現一個結合科技、社會科學和藝術的應用專案。